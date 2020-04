vor 48 Min.

"Die Getriebenen" blickt hinter die Kulissen der Flüchtlingskrise

In "Die Getriebenen" arbeitet die ARD die Flüchtlingskrise von 2015 auf. Der Film gibt Einblicke in den Regierungsbetrieb und zeigt, wie Entscheidungen fielen.

Der Flüchtlingssommer ist nun knapp fünf Jahre her. Damals waren Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg und Elend und suchten Schutz in Europa. Die Krise brachte die Europäische Union an den Rand des Scheiterns, sie veränderte nachhaltig die Parteienlandschaft in Deutschland. Und zwischen CDU und CSU entwickelte sich ein brutaler Schlagabtausch.

Was damals im Inneren der deutschen Bundesregierung vor sich ging, hat die ARD jetzt im zweistündigen Fernsehfilm "Die Getriebenen" (Mittwoch, 20.15 Uhr, Das Erste) aufgearbeitet. Regisseur Stephan Wagner und Drehbuchautor Florian Oeller haben die 63 Schicksalstage im Sommer minutiös nachgezeichnet. Sie stützen sich dabei auf die Vorlage, die Welt-Journalist Robin Alexander in seinem gleichnamigen Buch geliefert hat. Alexanders Recherchen kombinieren die Filmemacher mit TV-Material aus dem Archiv und fiktiven Szenen.

Imogen Kogge überzeugt in der Rolle der Kanzlerin

So rekonstruiert der Film die internen Konflikte der damaligen Situation: Da ist der taktisch gerissene SPD-Chef Sigmar Gabriel (Timo Dierkes), der in der Krise für sich und seine Partei nach dem eigenen Vorteil sucht. Sepp Bierbichler verkörpert den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer im Kleinkrieg mit seinem Widersacher Markus Söder (Matthias Kupfer). Und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban (Radu Banzaru) versucht, mit seinem Handeln die Europäische Union vor sich herzutreiben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, gespielt von Imogen Kogge, will sich von all den Feden und Streitigkeiten nicht treiben lassen. Der Film zeigt sie einerseits als professionelle Staatsfrau, die rationale Entscheidungen treffen möchte. Andererseits ist die deutsche Regierungschefin auch im privaten Austausch mit Ehemann Joachim Sauer (Uwe Preuss) beim Frühstück oder einem Bier auf dem Sofa zu sehen. Imogen Kogge gelingt es dabei, authentisch in die Rolle der Kanzlerin zu schlüpfen: Sie hat Körpersprache und Bewegungsabläufe Merkels eingeübt, vermeidet es aber, ihre Sprachfärbung zu übernehmen. Weil sie also gerade nicht versucht die Kanzlerin zu kopieren, wirkt ihre Inszenierung besonders glaubhaft.

"Die Getriebenen" ist mehr als eine Nacherzählung

"Die Getriebenen" liefert mehr als eine Nacherzählung. Und darin liegt der besondere Wert des Films: Er zeigt, wie Politik funktioniert und welchen Belastungen die Politiker ausgesetzt sind. Regieren trotz Krankheit, ständig erreichbar sein und im Eiltempo Entscheidungen treffen, deren Tragweite kaum abzusehen ist. Auf diese Art und Weise gibt der Film auch ein Verständnis davon, was in Zeiten der Corona-Krise auf die Politik einwirken muss.

