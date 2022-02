"Die Giovanni Zarrella Show" 2022: Sendetermin und alle Infos zur Übertragung im ZDF

Eine neue Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" läuft heute im ZDF. Wir haben alle Infos zu den Gästen, dem Sendetermin und zur Übertragung für Sie.

Giovanni Zarrella macht seit September 2021 seinem Kollegen Florian Silbereisen Konkurrenz: Bei "Die Giovanni Zarrella Show" dreht sich alles um die Musik und den Schlager. Der Entertainer empfängt in seiner Sendung prominente Gäste und Show-Acts, denen er auch gerne in Duetten zur Seite steht. Zarrella führt somit nicht nur durch die Sendung, denn er unterhält sein Publikum auch mit eigenen Gesangs- und Tanz-Einlagen - und das mit großem Erfolg. Die erste Folge seiner neuen Show sahen über 3,8 Millionen Zuschauer und bei der zweiten Ausgabe schalteten sogar mehr als 4,8 Millionen Menschen ein. Nun steht die dritte Show des neuen ZDF-Formats um und mit dem Entertainer Giovanni Zarrella in den Startlöchern.

Wann gibt es die dritte Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" live im TV und Stream zu sehen? Gibt es die Musik-Sendung auch in der Wiederholung zu sehen? Welche Gäste begrüßt Giovanni Zarrella im Februar live im Studio? Diese und weitere Fragen beantworten wir in diesem Artikel für Sie.

"Die Giovanni Zarrella Show": Sendetermin heute

Die dritte Ausgabe des ZDF-Formats "Die Giovanni Zarrella Show" gibt es am heutigen Samstag, dem 12. Februar 2022, um 20.15 Uhr live im ZDF zu sehen. Die Show soll laut ZDF ganz im Zeichen der Liebe stehen, da sie kurz vor dem diesjährigen Valentinstag am 14. Februar ausgestrahlt wird.

"Die Giovanni Zarrella Show" heute im ZDF: Übertragung und Wiederholung

Die neue Folge von "Die Giovanni Zarrella Show" wird wie immer auch heute am 12. Februar live im TV im ZDF übertragen. Dass die Sendung live ausgestrahlt wird, war dem Moderator besonders wichtig, da Zarrella nach eigener Aussage die Verbundenheit mit den Zuschauern und das unmittelbare Musik-Erlebnis schätzt. Ob es eine Wiederholung im TV geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir informieren Sie hier darüber, sobald das ZDF die entsprechenden Infos veröffentlicht. Fest steht jedoch, dass Sie die Show nach der Ausstrahlung einen Monat lang kostenlos in der Mediathek des ZDF abrufen können.

"Die Giovanni Zarrella Show": Das sind die Gäste in der neuen Ausgabe

In der Live-Show sind sowohl deutsche als auch internationale Prominente zu Gast. Darüber hinaus ist in jeder Sendung auch die eigene Live-Band, die von Christoph Papendieck geführt wird, mit dabei. Diese Gäste wird der Entertainer im Februar unter anderem bei "Die Giovanni Zarrella Show" live im Studio begrüßen:

Howard Carpendale

Vicky Leandros

Matthias Reim

Sonia Liebing

Nino de Angelo

Mark Keller

Darüber hinaus wird der belgische Sänger Milow live auf der Bühne seinen aktuellen Song performen. Eine weitere Live-Performance kommt von dem italienischen Trio "Il Volo", die ihr neuestes Album dem 2020 verstorbenen Komponisten Ennio Morricone gewidmet haben. Auf der Bühne werden sie einen seiner größten Welthits neu interpretieren. Abgerundet wird das Samstagabend-Programm außerdem vom Ensemble des Musicals "Aladdin", das ebenfalls in der Show zu Gast sein wird. (AZ)