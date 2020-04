vor 38 Min.

"Die Goldbergs", Start von Staffel 7 heute: Folgen, Handlung, Cast, Trailer

"Die Goldbergs", Start von Staffel 7 auf Sky: Alle Infos, Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer - hier in der Übersicht.

"Die Goldbergs" kehren heute mit Staffel 7 zurück. Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer, Start und alle Infos der Serie erfahren Sie hier.

Ab heute kehrt die Serie "Die Goldbergs" zurück. Worum es in der Serie geht, wie viele Folgen es in Staffel 7 geben wird und welche Schauspieler mitspielen, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Start: Wann ist Staffel 7 von "Die Goldbergs" zu sehen?

"Die Goldbergs" startet heute, am 2. April 2020, bei Sky. Immer zwei Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt.

Die Handlung von "Die Goldbergs" Staffel 7

Die verrückte amerikanische Familie Goldberg unternimmt einen Urlaub ganz im Sinne von "Die schrillen Vier auf Achse" quer durch die USA. Sprössling Adam hält das gesamte Familienleben wie gewohnt mit seiner brandneuen Videokamera fest und filmt unter anderem Dads Wutausbrüche, Moms überfürsorgliches Verhalten und Konfrontationen mit seinen Geschwistern Erica und Barry. Unterwegs werden sie so einige komische Abenteuer erleben.

Wie viele Folgen wird Staffel 7 von "Die Goldbergs" haben?

Bisher ist bekannt, dass die siebte Staffel von "Die Goldbergs" 22 Folgen haben wird. Von 19 Episoden stehen die Namen schon fest. Diese sind:

Vacation Dana's Back Food in a Geoffy Animal House Parents Thursday A 100% True Ghost Story Wrestlemania Angst-giving The Beverly Goldberg Cookbook: Part 2 It's a Wonderful Life Pickleball Game Night Geoff The Pleaser Preventa Mode Dave Kim's Party Body Swap A Fish Story Schmoopie's Big Adventure Island Time noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht bekannt

Cast und Besetzung: Das sind die Schauspieler bei "Die Goldbergs"

Das sind die Schauspieler der Serie "Die Goldbergs":

Sean Giambrone : Adam Goldberg (jung)

(jung) Patton Oswalt : Erzähler/ Adam Goldberg (erwachsen)

Erzähler/ (erwachsen) Troy Gentile : Barry Goldberg

Hayley Orrantia: Erica Goldberg

Jeff Garlin : Murray Goldberg

George Segal : Albert 'Pops' Solomon

Albert 'Pops' Solomon Wendi McLendon-Covey: Beverly Goldberg

Hier ist noch ein Trailer der siebten Staffel.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen