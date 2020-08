vor 22 Min.

"Die! Herz! Schlag! Show!" gestern mit Folge 4 - Kuscheltiere sammeln im Spielautomaten

In Folge 4 von "Die! Herz! Schlag! Show!" wird Thorsten Legat zum menschlichen Greifarm eines Spielautomaten. Alles zu "Die Herzschlag-Show" lesen Sie in unserem Nachbericht.

Von Monique Neubauer

In der vorerst letzten Ausgabe von "Die! Herz! Schlag! Show!" trat Teamkapitänin Ruth Moschner mit Thorsten Legat und Ben gegen Team Verona mit Ralf Möller und Jochen Schropp an. Welches Team hatte den Puls im Griff und gewann? Alle Infos hier im Nachbericht:

"Die! Herz! Schlag! Show!" gestern: Nachbericht zu Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Bei "Die! Herz! Schlag! Show!" gestern Abend wurden die Teilnehmer zum menschlichen Greifarm in einem überdimensional großen Spielautomaten. Dabei mussten sie unter anderem an einem Kran hängend versuchen, sich so viele Kuscheltiere wie möglich zu schnappen. Die Team-Chefs Ruth Moschner und Verona Pooth waren dabei die Herrinnen über den Steuerknüppel und mussten mit verbundenen Augen dafür sorgen, ihre Kollegen und deren aufgesammelte Kuscheltiere sicher ins Ziel zu bringen. Die verbleibenden Mitspieler wiesen ihnen dabei den richtigen Weg.

Das waren die Teams in Folge 4 von "Die! Herz! Schlag! Show!":

Ruth Moschner

Thorsten Legat

Ben Blümel

vs.

Verona Pooth

Ralf Moeller

Jochen Schropp

Das "Sushi"-Finalspiel entschied letztlich über Sieg oder Niederlage. Die beiden Team-Chefinnen sollten mit möglichst wenig Herzschlägen einen Turm aus Sushi-Röllchen stapeln. Da Veronas Team alle vorherigen Spiele gewonnen hatte, gingen sie mit einem Zeitbonus von 90 Herzschlägen ins Finale. Diesen hätte die Werbeikone jedoch nicht gebraucht: Auch das Finalspiel konnte Verona Pooth durch ihr ruhiges Händchen für sich entscheiden.

