"Die! Herz! Schlag! Show!" heute live im TV und Stream: Übertragung und Wiederholung am 20.07.20

Wo läuft die Übertragung im TV und Stream von "Die! Herz! Schlag! Show!" und wie sieht es mit den Wiederholungen aus? Alles Wichtige zu "Die Herzschlag-Show" erfahren Sie hier.

Von Monique Neubauer

Seit Mitte Juli läuft "Die! Herz! Schlag! Show!" im Fernsehen. Hier erfahren Sie alles zur Übertragung im TV und im Stream. Außerdem bekommen Sie Informationen dazu, wo man die Wiederholungen der Show ansehen kann.

"Die! Herz! Schlag! Show!": Übertragung im TV und Stream

"Die! Herz! Schlag! Show!" wird heute im Fernsehen auf ProSieben übertragen. Die ersten vier Ausgaben der neuen Sendung laufen immer montags zur Primetime um 20.15 Uhr.

Im Internet ist "Die! Herz! Schlag! Show!" als Live-Stream auf der Homepage von ProSieben zu sehen. Dort können Fans auch ganze Folgen als Wiederholung im Stream sehen.

"Die Herzschlag-Show" Ganze Folgen als Wiederholung

Falls Sie eine Sendung von "Die! Herz! Schlag! Show!" verpasst haben, können Sie diese über den kostenlosen Streaming-Service Joyn nachschauen. Um die Wiederholungen zu sehen, ist keine Registrierung erforderlich. Wer "Die! Herz! Schlag! Show!" auf dem Handy sehen möchte, kann sich die Joyn-App kostenlos für Android und iOS herunterladen.

Wie läuft "Die! Herz! Schlag! Show!" ab

In insgesamt neun Runden müssen die Prominenten bei "Die! Herz! Schlag! Show!" beweisen, was sie drauf haben: Aber das bitte mit einem möglichst ruhigen Puls - oder vielleicht doch besser mit Herzrasen? Egal ob hoher oder niedriger Puls - die Prominenten müssen ihren Herzschlag zu jeder Zeit im Blick haben. Denn nur, wenn sie ihren Puls kontrollieren und im Auge behalten, können sie die Spiele gewinnen. Und damit sammeln sie wertvolle Punkte, um die Show am Ende gewinnen zu können. Auf die Promis warten abwechslungsreiche Spiele, die sie und ihren Puls vor Herausforderungen stellen werden.

