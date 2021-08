Die Hitwisser: Sendetermine und alle Infos zur Übertragung und Wiederholung

"Die Hitwisser" gibt es momentan bei Vox zu sehen. Teilnehmer und Sendetermine sowie alle Infos zur Übertragung und Wiederholung der Show haben wir hier für Sie.

Bei "Die Hitwisser" dreht sich alles um Musik: Vier prominente Rateteams beantworten Musikfragen zu verschiedenen Themen und rätseln gemeinsam über Interpreten verschiedener Hits aus den unterschiedlichsten Genres. Zu gewinnen gibt es für die prominenten "Hitwisser" dabei allerdings nichts - es geht nur um die musikalische Ehre und darum, sein Wissen unter Beweis zu stellen.

Welche Promis dabei sein werden und wie die Show abläuft, verraten wir Ihnen in diesem Artikel. Darüber hinaus haben wir alle Infos zur Übertragung und Wiederholung von "Die Hitwisser" für Sie.

Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung von "Die Hitwisser"

Die Musik-Quiz-Show "Die Hitwisser" läuft seit dem 12. Juli 2021 immer montags zur Primetime um 20.15 Uhr auf Vox im TV. Neben der Ausstrahlung live im Fernsehen können Sie die Show auch online im Live-Stream ansehen. Über diesen Link gelangen Sie direkt zum Live-Stream von Vox auf der Streaming-Plattform TV NOW. Der Service ist allerdings nicht kostenlos: TV NOW bietet Pakete in verschiedenen Preisklassen an, die einen Zugang zum Live-Stream von Vox ermöglichen.

Mit dem Live-Only Paket für 2,99 Euro im Monat können Sie Vox und andere Sender live im Stream verfolgen, während das Premium-Paket für 4,99 Euro monatlich auch den Abruf aller Shows auf unbegrenzte Zeit ermöglicht. Die Wiederholung der einzelnen Folgen von "Die Hitwisser" können Sie sich dort eine Woche nach der Ausstrahlung jedoch kostenlos ansehen.

Sendetermine und Sendezeit von "Die Hitwisser"

Bisher wurden drei Folgen von "Die Hitwisser" angekündigt, die seit dem 12. Juli 2021 montags auf Vox zu sehen sind. Das sind die Sendetermine in der Übersicht:

Sendetermin Sendezeit Sender 12. Juli 2021 20.15 Uhr Vox 19. Juli 2021 20.15 Uhr Vox 26. Juli 2021 20.15 Uhr Vox

Teilnehmer: Das sind die prominenten Rateteams bei "Die Hitwisser"

Insgesamt sind vier Rateteams in den neuen Folgen von "Die Hitwisser" dabei. Mit verschiedenen Quizfragen werden die Teams Folge für Folge auf die Probe gestellt und schwelgen darüber hinaus auch in Erinnerungen und haben die ein oder andere Anekdote für die Zuschauer parat. Zunächst bekommen die Promis Einspieler zu verschiedenen Musikthemen zu sehen und werden dann mit Fragen zu Songs und Interpreten getestet. Diese Promis sind als Rateteams bei "Die Hitwisser" dabei:

Giovanni und Jana Ina Zarrella

Giovanni Zarrella wurde 2001 mit seiner Teilnahme an der Casting-Show "Popstars" bekannt und wurde teil der Gewinnerband "Bro'Sis" heute ist er als Solo-Künstler erfolgreich und nimmt immer wieder an verschiedenen TV-Shows teil. Auch seine Frau Jana Ina Zarrella hat bereits mehrere Singles veröffentlicht, konzentriert sich aber hauptsächlich auf ihre Karriere als Moderatorin.

Thomas Anders und Thomas Hermanns

Im Team Doppel-Thomas treffen zwei verschiedene Charaktere aufeinander: Während Thomas Anders zu den erfolgreichsten deutschen Sängern gehört und mit "Modern Talking" über 125 Millionen Tonträger verkaufte, ist Thomas Hermanns als Gesicht des "Quatsch Comdey Clubs" sowie als Comedian und Moderator bekannt.

Gülcan Kamps und Sila Sahin

Moderatorin und Schauspielerin Gülcan Kamps hat sich 2003 neben ihrer Karriere im Fernsehen auch mit Gesang versucht: Gemeinsam mit dem türkischen Sänger Mustafa Sandal schaffte sie es mit der Single "Aya Benzer" auf Platz 8 der Charts. Schauspielerin Sıla Şahin-Radlinger war in über 1000 Folgen der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Außerdem arbeitet die 35-Jährige auch als Model.

Amiaz Habtu und Armin Rohde

Moderator und Rapper Amiaz Habtu hat bereits verschiedenste Sendungen moderiert und ist aktuell vor allem bei "Die Höhle der Löwen" und "Prominent!" auf Vox zu sehen. Sein Team-Kollege Armin Rohde gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern Deutschlands und ist seit 1984 im Filmgeschäft. Für seine Schauspielkünste wurde er bereits mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet und darüber hinaus ist der 66-Jährige Grimme-Preisträger. (AZ)