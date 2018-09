11:49 Uhr

"Die Höhle der Löwen" 2018: Das sind die Investoren der Jury Panorama

Die 5. Staffel von "Die Höhle der Löwen" startet am 4. September 2018 auf Vox. Die diesjährige Jury besteht aus sechs Investoren.

"Die Höhle der Löwen" 2018 ist am Dienstag auf Vox in die 5. Staffel gestartet. Ein neuer "Löwe" ist in der Jury dabei. Wir stellen Ihnen die Investoren vor.

Die fünfte Staffel von "Die Höhle der Löwen" ist bei Vox gestartet (hier gibt's alle News ). Jeden Dienstag ab 20.15 Uhr bewerten sechs Investoren die Geschäftsideen der Gründer. In "Die Höhle der Löwen" präsentieren aufstrebende Unternehmer den Juroren ihre Produkte. Ziel der Gründer ist es dabei, mindestens einen der "Löwen" von der eigenen Geschäftsidee zu überzeugen, sodass sich der Investor Anteile an der Firma sichert.

Sichert sich ein Jungunternehmer bei "Die Höhle der Löwen" die Unterstützung eines Investors, bedeutet dies eine Finanzspritze, die zur Verwirklichung weiterer Geschäftsideen oder zur Herstellung des vorgestellten Produkts in größerer Stückzahl beitragen kann. Neben Geld kann der Investor den Gründer mit Know-How unterstützen. In der 5. Staffel wird es sechs Juroren geben:

"Die Höhle der Löwen" 2018: Die Jury in der 5. Staffel

Carsten Maschmeyer: Carsten Maschmeyer wurde durch Investitionen in der Finanzbranche bekannt. Heute investiert der gebürtige Bremer in börsennotierte Unternehmen. Für "Die Höhle der Löwen" gründete der 59-Jährige extra den Frühphasenfinanzierer "Seed & Speed", der Gründern die nötige Starthilfe geben kann. Neben seinen Investitionen referiert Carsten Maschmeyer an Hochschulen und auf Tagungen als Wirtschaftsexperte.



Dagmar Wöhrl: Die Anwältin und Unternehmerin ist in Nürnberg geboren. Sie ist nicht nur Investorin, sondern saß bereits für die CSU im Deutschen Bundestag und war Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. 2017 ließ sie ihre politische Karriere ruhen, verzichtete auf eine erneute Kandidatur für den Bundestag und stieg bei "Die Höhle der Löwen" ein. Sie ist verheiratet mit dem Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl.



Dr. Georg Kofler: Investor Dr. Georg Kofler ist neu in der Jury von "Die Höhle der Löwen". Der Südtiroler wurde durch Engagements bei ProSieben und bei Teleshopping-Sendern bekannt. Gemeinsam mit Jurorin Judith Williams baute er 2014 ein Unternehmen auf, das Produkte der Williams-Gruppe betreut.



Frank Thelen: Der gebürtige Bonner ist Spezialist für Start-Ups. Der 42-jährige Investor stand 2000 kurz vor der Privatinsolvenz, kann also von Schwierigkeiten in der Gründungsphase von Unternehmen berichten. Mittlerweile ist er an zahlreichen internationalen Firmen beteiligt. Thelen verkaufte beispielsweise Anteile an "myTaxi" an Daimler oder Beteiligungen an "Wunderlist" an Microsoft.



Judith Williams: Sie startete 1999 als Verkäuferin bei einem Teleshopping-Sender. Seitdem ist Judith Williams nicht mehr vom Kosmetik-Markt weg zu denken. Die Münchnerin ist weltweit an zahlreichen Unternehmen beteiligt, die Kosmetika herstellen. Der Schwerpunkt der 45-jährigen Unternehmerin liegt auf dem Gebiet des langfristigen Markenaufbaus, der Nachhaltigkeit und der Produktqualität. 2018 gehörte sie zu den Stars der RTL-Tanzshow "Let's Dance".



Sie startete 1999 als Verkäuferin bei einem Teleshopping-Sender. Seitdem ist Judith Williams nicht mehr vom Kosmetik-Markt weg zu denken. Die Münchnerin ist weltweit an zahlreichen Unternehmen beteiligt, die Kosmetika herstellen. Der Schwerpunkt der 45-jährigen Unternehmerin liegt auf dem Gebiet des langfristigen Markenaufbaus, der Nachhaltigkeit und der Produktqualität. 2018 gehörte sie zu den Stars der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Ralf Dümmel: Der 51-jährige Unternehmer stammt aus Schleswig-Holstein. Er begann seine Karriere als Verkaufsassistent bei "DS Produkte", einem Unternehmen, das auf den sogenannten "Non Food"-Bereich spezialisiert ist. Mittlerweile ist Ralf Dümmel Geschäftsführer der Firma und verantwortlich für mehr als 400 Beschäftigte. Dümmel ist für Gründer Ansprechpartner in Sachen Produktion und Vertrieb. Insbesondere Haushalts-, Outdoor oder Beauty-Produkte sind sein Spezialgebiet.

Moderator der TV-Sendung ist weiterhin Amiaz Habtu. Er moderiert seit 2014 "Die Höhle der Löwen" bei Vox.

