"Die Höhle der Löwen" 2018: Die Jury kurz vorgestellt

Was kommt bei den britischen Royals auf den Tisch? Prinz William hat es bei der Eröffnung des Japan-Hauses in London jetzt verraten. Und kam dann geografisch kurz durcheinander.

"Sex and the City"-Star

Cynthia Nixon scheitert bei Gouverneurs-Vorwahl

In "Sex and the City" machte sie als Miranda als Anwältin Karriere, mit einer Politik-Karriere im "echten" Leben wird es dagegen vorerst nichts: Cynthia Nixon ist bei der Gouverneurs-Vorwahl in New York gescheitert.