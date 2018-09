10:18 Uhr

"Die Höhle der Löwen" 2018: Komplette Folgen live im TV und Stream Panorama

"Die Höhle der Löwen" 2018: Die Jury besteht in Staffel 5 aus den sechs Löwen Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Ralf Dümmel. Kofler und Williams wechseln sich als Juroren ab.

"Die Höhle der Löwen", Staffel 5 läuft live im TV bei Vox und Stream. Sie haben eine Sendung verpasst? Kein Problem: Ganze Folgen gibt es als Wiederholung.

Auch in der fünften Staffel der Gründershow "Die Höhle der Löwen" auf Vox träumen Unternehmer wieder vom großen Geld ( hier gibt's alle News ). Während der Sendung sitzen vor allem Firmengründer und solche, die es noch werden wollen, gebannt vor dem Fernseher. In der Show präsentieren Unternehmer ihre Ideen, um damit Investoren - die sogenannten "Löwen" - für sich zu gewinnen und bestenfalls mit der Idee groß durchzustarten.

Im Schnitt sahen 3 Millionen Zuschauer jede Folge der Staffel 4 bei Vox. Die gleichen Löwen wie im vergangenen Jahr sind auch 2018 am Start, allerdings werden sich mit dem 2018er "Let's Dance-Star" Judith Williams und Georg Kofler zwei auf dem Löwenstuhl abwechseln (das ist die Jury). Bis jetzt war der in Süditrol geborene Medienunternehmer nur zwei Mal als Ersatz für die erkrankte Williams in der Sendung zu sehen gewesen.

"Die Höhle der Löwen" 2018 wartet mit einer neuen Jury in der 5. Staffel auf

In der fünften Staffel "Die Höhle der Löwen" kämpfen nun also die sechs Investoren Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl und Georg Kofler um die Gründer mit den besten Geschäftsideen. Und jeder "Löwe" will seinen Anteil: Kommt es schließlich zwischen "Löwen" und den Start-ups zum Deal, warten auf die Jung-Unternehmer nicht nur die nötige Finanzspritze, sondern außerdem die jahrelange Erfahrung und Expertise der Investoren.

Immer dienstags gibt es "Die Höhle der Löwen" 2018 live im TV und Stream sehen

Wer die Sendung anstatt im TV auf Vox lieber live im Internet anschauen möchte, kann das auf dem Internetportal TV NOW tun. Das ist der Internet-TV-Player der RTL-Mediengruppe, zu der auch Vox gehört.

Doch Achtung: Das Angebot ist nicht kostenlos. 2,99 Euro kostet ein Abo laut der TV-NOW-Internetseite. Wer das Angebot erst einmal testen möchte, kann das 30 Tage lang kostenlos tun.

Ganze Folgen von "Die Höhle der Löwen" 2018 als Wiederholung

Wiederholungen der Gründer-Show gibt es sowohl im Fernsehen als auch online. Der Nachrichtensender n.tv zeigt ab 7. September immer freitags um 20.15 Uhr die aktuelle Folge vom Dienstag als Wiederholung. Wer "Die Höhle der Löwen" bei Vox verpasst hat, kann die ganzen Folgen zudem noch 30 Tage nach Ausstrahlung über den Streaming-Dienst TV NOW abrufen. Regulär im TV laufen neue Folgen immer dienstags ab 20.15 Uhr bei Vox. (AZ)

