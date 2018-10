"Die Höhle der Löwen" 2018: Produkte heute in Folge 8

16:59 Uhr

Auch in Folge 8 von "Die Höhle der Löwen" 2019 versuchen die Gründer, die Jury von ihren Produkten zu überzeugen. Darum geht es heute.

"Die Höhle der Löwen" 2018 befindet sich schon in der achten Runde. Auch in dieser Folge versuchen die Kandidaten, die Löwen von ihren Produkten zu überzeugen.

"Die Höhle der Löwen" 2018: Das sind die Produkte in Folge 8

Sandra und Sven Arnold mit "Sanilu Clean"

Um leidenschaftlichen Kleintierzüchtern das Säubern der Ställe zu erleichtern, haben die Schweizer ein ganz spezielles Reinigungsmittel entwickelt. "Sanilu Clean" soll besonders wirkungsvoll bei Urin- und Kalkablagerungen sein, gleichzeitig aber auch besonders schonend für die Tiere.

Um das Produkt ihres Onlineshops auch in anderen Läden vertreiben zu können, benötigen die Gründer eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 60.000 Euro und bieten im Gegenzug 10 Prozent ihres Unternehmens an.

Christoph Hohl und Dr. Frank Steinmetz mit "CURALUNA"

"CURALUNA" soll die Pflege von Erwachsenen sowie das Versorgen von Kleinkindern erheblich erleichtern. Oft wird nicht sofort bemerkt, wenn die Windel eines Kindes oder pflegebedürftigen Menschen voll ist. Um dadurch verursachte Krankheiten zu vermeiden, hilft der Windelsensor "CURALUNA". Er misst den Feuchtigkeitsgehalt der Windel und übermittelt die Information umgehend per Bluetooth ans Smartphone. So wird gewährleistet, dass kein Mensch länger in seinen Ausscheidungen liegen muss, als nötig.

Für 600.000 Euro bieten die Gründer den Löwen 10 Prozent ihrer Firmenanteile an.

Anne-Liis Theisen mit "ÖselBrich"

Die 27-jährige Estländerin möchte mit einem natürlichen Getränk aus Birkensaft bei der Jury punkten. Die wertvollen Spurenelemente und Elektrolyte sollen das Getränk, das in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich ist, zu einer gesunden Erfrischung machen.

Um ihr Produkt in größeren Dimensionen vertreiben zu können, benötigt die Kandidatin 60.000 Euro.

Frank Bendix mit "RelaxoPet"

Um Tieren zu mehr Entspannung in stressigen Situationen, wie Gewittern oder Feuerwerken zu verhelfen, möchte der Hypnosetherapeut durch hochfrequente Klangwellen deren Unterbewusstsein stimulieren. Das mobile Gerät wird durch einen Akku betrieben und kann so immer und in jeder stressbehafteten Situation Anwendung finden.

Für 10 Prozent seiner Firmenanteile hätte Frank Bendix gerne eine finanzielle Unterstützung von 100.000 Euro.

Patrick Haas und Benjamin Bruder mit "Trackics"

Mit "Trackics" können sowohl Hobby-Sportler als auch Profis sämtliche Daten beim Sport aufzeichnen. Der federleichte Tracker wird mit einem elastischen Gürtel während des Fußballspiels am Körper getragen und zeichnet alle Positionen und Laufdaten der Spieler auf. Diese können anschließend mit eigenen Leistungen oder den Leistungen von Freunden verglichen werden.

Um International wachsen zu können, wünschen sich die Kandidaten ein Investment von 1.000.000 Euro, wofür sie 8 Prozent ihres Unternehmens anbieten.

