07:48 Uhr

"Die Höhle der Löwen" 2019: Elektro-Longboards in Folge 6

Heute Abend läuft Folge 6 von "Die Höhle der Löwen" 2019 auf Vox. Welche fünf Gründer dieses Mal versuchen, die Jury von sich zu überzeugen, lesen Sie in unserer Vorschau.

"Die Höhle der Löwen" geht heute Abend mit Folge 6 weiter. Auch diesmal werden den Löwen fünf innovative Geschäftsideen vorgestellt. Hier präsentieren wir Ihnen, welche Gründer heute mit welchen Produkten an den Start gehen.

"Die Höhle der Löwen", Staffel 6: Diese Produkte sind in Folge 6 dabei

FlipCar aus Bremen

Die Gründer Okan Gürsel und Sven Gunkel haben es sich zum Ziel gemacht, eine kostengünstige und unkomplizierte Alternative zu Zügen, Bussen oder Mitfahrgelegenheiten anzubieten. „Wir bieten die Möglichkeit einen Mietwagen zu buchen und von Stadt zu Stadt zu reisen. Und das für nur einen Euro!”, so Okan Gürsel. Die beiden Jungunternehmer bieten zehn Prozent der "FlipCar"-Firmenanteile, im Gegenzug fordern sie von den Löwen ein Investment in Höhe von 500.000 Euro.

Mama Wong aus Berlin

Ideengeberin und Gründerin von Mama Wong ist die leidenschaftliche Hobby-Köchin Tu-Nhu Roho. Sie möchte die Menschen mit ihren asiatischen Marinaden und Dressings begeistern. „Meine Produkte sind nach alten Familienrezepten hergestellt und bringen die kulinarische Vielfalt Asiens auf den Esstisch”, erklärt die Berlinerin. Ihre Produkte seien dabei frei von Zusatz- und Konservierungsstoffen. Für ein Investment von 60.000 Euro bietet die Gründerin 25 Prozent ihrer Unternehmensanteile an.

JayKay aus Kressborn am Bodensee

Das Quartett Isabell Armbruster, Marius Martin, Benedict Kuhlmann und Daniel Jäger kann sich schon seit jeher für das Skaten begeistern. Nun entwickelten die vier die weltweit erste elektrische Longboardachse, bei der ganz einfach alle Komponenten in der Achse integriert sind. "Somit kann man binnen weniger Minuten aus jedem handelsüblichen Longboard, ein Elektro-Longboard machen. Schnell, unsichtbar und flexibel”, erklärt Daniel Jäger die Vorteile. Für 100.000 Euro bieten sie den Löwen zehn Prozent ihres Unternehmens.

"Die Höhle der Löwen" 2019: In Folge 6 kommen gleich zwei Ideen aus Mannheim

STRONG Fitness Cosmetics aus Mannheim

Die Gründerin Jennifer Lapidakis hat es satt, dass sich beim Workout tagtäglich ihre Schminke verabschiedet. Deshalb entwickelte sie mit "STRONG" die erste deutsche Fitnesskosmetik, die tatsächlich wisch-, wasser- und schweißfest sein soll. Stolze 250.000 Euro hat die junge Frau bereits in ihr Produkt gesteckt. "Aber jetzt bin ich an einem Punkt, an dem ich Unterstützung brauche”, so die Gründerin. Sie bietet den Investoren zehn Prozent ihrer Unternehmensanteile und verlangt im Gegenzug 500.000 Euro.

BitterLiebe aus Mannheim

Andre Sierek (26) und Jan Stratmann (25) sind die Gründer von BitterLiebe. Sie wollen es schaffen, mit ihrer Idee in Vergessenheit geratene Bitterstoffe wieder in die Ernährung der Menschen zu integrieren. Dabei legen die jungen Männer besonderen Wert auf die Naturbelassenheit und Nachhaltigkeit ihrer Produkte. Ihr Aushängeschild sind die "BitterLiebe Tropfen", mit denen man sich nach dem Essen einfach besser fühlen soll. Für 200.000 Euro bieten die Gründer den Löwen 12,5 Prozent Unternehmensanteile.

Welche Produkte überzeugen die Löwen? Das sehen Sie heute Abend ab 20.15 Uhr live auf Vox.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen