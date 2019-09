vor 17 Min.

"Die Höhle der Löwen" 2019, Folge 3 heute: RENJER reist aus Schweden an

In Folge 3 von "Die Höhle der Löwen" 2019 nehmen die Investoren die vorgestellten Produkte genau unter die Lupe.

Heute geht "Die Höhle der Löwen" 2019 mit Folge 3 in die nächste Runde. Welche Gründer können die Jury von ihrem Produkt überzeugen?

Auch in Folge 3 von "Die Höhle der Löwen" 2019 präsentieren die Gründer der Jury neue, einzigartige Produkte und wollen sie davon überzeugen, dass es sich lohnt, in ihr Unternehmen zu investieren. Welche Produkte heute in der "Höhle der Löwen" vorgestellt werden, lesen Sie hier.

"Die Höhle der Löwen" 2019 heute: Die Produkte in Folge 3

Taste Hero: Fassbiergeschmack aus der Flasche

Die Gründer Jürgen Schade und Thorsten Schäfer präsentieren einen Flaschenaufsatz, mit dem gewöhnliches Flaschenbier nach frisch gezapftem Fassbier schmecken soll. Um ihr Unternehmen weiter auszubauen, wünschen sich die Gründer ein Investment von 50.000 Euro und bieten der Jury dafür 20% ihrer Firmenanteile.

Stickerstars: Stickeralben für Vereine

Die allbekannten Stickeralben, wie es sie zur Fußball-Weltmeisterschaft gibt, sollen nun auch für kleine Vereine erhältlich sein und ihre Mitglieder zu lokalen Stars machen. Michael Janek, Fabian Bönsch und Mirko Lauterbauch aus Berlin bitten die Investoren deshalb um ein Investment von 800.000 Euro und bieten dafür 10% ihres Unternehmens an.

SunCrafter: recycelte Solarmodule

Die Gründer Lisa Wendzich und Bryce Flemingham möchten funktionsfähige, ausrangierte Solarmodule umfunktionieren und diese mobil einsetzen - beispielsweise in Katastrophenregionen. Für ihr Vorhaben benötigen die beiden ein Investment von 200.000 Euro und bieten dafür 10 Prozent der Firmenanteile an.

iCapio: Angelköder mit echtem Fisch

Gründer Dr. Christopher Rupp ist leidenschaftlicher Angler und möchte einen neuen, innovativen Köder auf den Markt bringen, der echten Fisch enthält. Für ein Investment von 95.000 Euro bietet der Unternehmer 20% der Firmenanteile an. Ob einer der "Löwen" anbeist?

"Die Höhle der Löwen" 2019, Folge 3: Start-up RENJER reist extra aus Schweden an

In Folge 3 von "Die Höhle der Löwen" 2019 wird es international: Die Gründer des Start-ups RENJER reisen extra aus Schweden an, um den Löwen ihr Produkt vorzustellen. Alexander Kirchmaier, Anton Vänska und Tim Schulz möchten die Jury mit Trockenfleisch von Wildtieren überzeugen und bitten für 10% der Anteile um ein Investment von 130.000 Euro.

Welche Gründer mit ihren Produkten überzeugen können, sehen Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf Vox. (AZ)

