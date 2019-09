07:16 Uhr

"Die Höhle der Löwen" 2019, Folge 4: Georg Kofler platzt der Kragen

"Die Höhle der Löwen" 2019 auf Vox: "Die moralisierende Attitüde" zweier Gründer nervt Investor Georg Kofler in Folge 4. Hier lesen Sie, wie es dazu kam.

Folge 4 von "Die Höhle der Löwen" 2019 war am Dienstagabend live im TV zu sehen. Fünf innovative Start-ups präsentierten dabei ihre Ideen vor den Investoren. Wer schaffte es, die "Löwen" von sich zu begeistern?

Das sind die Mitglieder der Jury in dieser Staffel: Technikexperte Frank Thelen, Familienunternehmerin und Politikerin Dagmar Wöhrl, Beautyexpertin Judith Williams, Medienunternehmer Georg Kofler, Handelsexperte Ralf, Unternehmer Carsten Maschmeyer und Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau.

Um welche Produkte es sich genau handelte, erfahren Sie hier.

"Die Höhle der Löwen" 2019: Die Produkte in Folge 4

La Ribolitta: Suppen ohne Zusatzstoffe

Der Schweizer Koch und Food-Trucker Fabian Zbinden aus Bern will seine Kundschaft mit gesundem Fast Food versorgen. Dazu hat er glutenfreie und vegane Suppen ohne Konservierungs- oder Zusatzstoffe entworfen, die man mit Hilfe von heißem Wasser in vier Minuten zubereiten kann. Bei DHDL sucht Zbinden 42.000 Euro und will dafür 20 Prozent der Firmenanteile hergeben.

Nils Glagau und Dagmar Wöhrl wollen das Projekt zusammen angehen und dafür 26 Prozent seiner Firmenanteile für 66.000 Euro. "Ich muss nicht lange überlegen", gibt Zbinden von sich und damit haben die drei einen Deal.

Mia Mia: Nagelfeile

Der Wiesbadener Davor Petrovic arbeitet eigentlich als Diplomingenieur an der Optimierung von Rauchmeldern. Dabei machte er zufällig eine erstaunliche Entdeckung: Eines der Bauteile, ein Metallgitter, hobelte seinen Fingernagel so glatt, dass das Licht auf der Nageloberfläche reflektierte. Herausgekommen ist die "Mia Mia"-Nagelfeile, die man online für etwa 8 Euro kaufen kann. Für die Marktreife fehlt Petrovic die Beauty-Expertise.

Bei DHDL suchte er einen strategischen Partner, der mit ihm den Nagelfeilen-Markt aufmischt und 90.000 Euro für 25 Prozent springen lässt. Beauty-Expertin Judith Williams und Ralf Dümmel bieten ihm die geforderte Summe an. Ohne lange zu überlegen entscheidet er sich "Mr. Regal", Ralf Dümmel.

SirPlus: gegen die Lebensmittelverschwendung

Die beiden Gründer Raphael Fellmer und Martin Schott wollen etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun. Ihre Mission: Sie kaufen überschüssige Lebensmittel bei Produzenten und Großhändlern auf und verkaufen sie in den eigenen so genannten "Rettermärkten" als auch dem Onlineshop weiter. Es handelt sich dabei um abgelaufene Lebensmittel, die aber noch verwertbar sind. Um dieses Konzept in ganz Deutschland auszurollen, benötigen sie 700.000 Euro für sechs Prozent der Firmenanteile.

Nach dem Pitch der beiden Gründer kann Georg Kofler kaum an sich halten. "Was mich stört ist euer moralisierendes schöngerede eures Geschäftsmodells", platzt es aus ihm heraus. Außerdem finde er die Gründer und die geforderte Summe "total unglaubwürdig". Auch die anderen Löwen können die hohe Summe nicht nachvollziehen. Keiner möchte in SirPlus investieren.

"Die Höhle der Löwen" 2019, Folge 4: Welche Produkte bekommen einen Deal?

Medibino: Kopfkissen zur Druckentlastung

Susanne Kluba ist Gesichtschirurgin und betreut seit Jahren Babys und Kinder, die unter Kopfverformungen leiden. Mit Medibino hat sie ein Kopfkissen entwickelt und patentiert, das lagebedingte Kopfverformungen durch gleichmäßige Druckentlastung vermeiden soll. Bei DHDL will Kluba, die die Kluba Medical GmbH gemeinsam mit Mirko Stange und Nicole Klingen gründete, 350.000 Euro. Dafür würde das Team 20 Prozent der Firma abgeben.

Doch die Löwen sind weniger begeistert. Keiner möchte in das Unternehmen investieren. Carsten Maschmeyer bezeichnet die veranschlagte Summe sogar als "dreist".

deineStudienfinanzierung: Anlaufstelle für Studenten

Das Berliner Startup bietet eine Reihe von Finanzierungsmöglichkeiten für Studenten, um ihre Ausbildung bezahlen zu können. Das reicht von der Inanspruchnahme von staatlichen Förderungen über das Anzapfen von Bildungs-Fonds bis hin zu Studienkrediten. Um die Nummer Eins der Anlaufstellen für Studienfinanzierung zu werden, benötigen die drei Gründer 500.000 Euro und sind bereit, 12,5 Prozent abzugeben.

Frank Thelen bietet den Gründern die halbe Million für 20 Prozent. Georg Kofler zieht nach - und das für den Preis von 15 Prozent der Geschäftsanteile. Nach einer zweiten Verhandlungsrunde bietet Thelen 17,5 Prozent an. Die jungen Gründer schlagen zu.

Wer wird in der nächsten Folge die Löwen überzeugen können? Das kann man am Dienstag, den 1. Oktober 2019, um 20.15 Uhr bei "Die Höhle der Löwen" 2019 auf Vox herausfinden. (AZ)

Themen folgen