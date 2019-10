"Die Höhle der Löwen" 2019: Folge 9 heute live im TV und Stream sehen

vor 40 Min.

Folge 9 von "Die Höhle der Löwen" ist heute, am 29.10.19, live im TV und Stream zu sehen. Die Folgen gibt es auch in der Wiederholung. Infos zur Übertragung: hier.

"Die Höhle der Löwen" steht auch heute wieder auf dem Programm. In Folge 9 geben die Gründer alles, um von sich und ihrem Produkt zu begeistern. Welche Ideen diesmal auf die Jurymitglieder warten, lesen Sie in unserer Vorschau: "Die Höhle der Löwen": Produkte heute in Folge 9 am 29.10.19

Hier lesen Sie alle Infos rund um die Übertragung live im TV und Stream.

Auch die Bandbreite der Start-ups ist so groß wie nie zuvor: Auf die Zuschauer warten Produkte von fünf Zentimetern bis 20 Metern Länge. Es gibt Start-ups, die bereits in Großbritannien bei der Schwester-Show "Dragons Den" teilgenommen haben - und auch einen bekannten Jung-Unternehmer, der schon zum dritten Mal eine Idee vor den "Löwen" präsentiert.

Aber auch auf den jüngsten Gründer, der die Sendung mit einem Deal verlässt, und auf den schnellsten Deal aller Zeiten können sich "Die Höhle der Löwen"-Fans einstellen.

VOX strahlt die elf Folgen der neuen Staffel "Die Höhle der Löwen", wie immer moderiert von Amiaz Habtu, ab 3. September 2019 dienstags um 20.15 Uhr aus. Direkt im Anschluss an die TV-Ausstrahlung sind die neuen Folgen bei TVNOW abrufbar. Außerdem zeigt der Nachrichtensender n-tv freitags um 20.15 Uhr die aktuelle DHDL-Folge vom Dienstag als Wiederholung. Für hörgeschädigte Zuschauer besteht wieder die Möglichkeit, "Die Höhle der Löwen" mit Untertiteln zu sehen. (AZ)

