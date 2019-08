17:36 Uhr

"Die Höhle der Löwen" 2019, News: Start-Termin von Staffel 6 steht fest

Bald kehrt "Die Höhle der Löwen" mit neuen Folgen zurück. Die Jury hat in Staffel 6 ein neues Mitglied. Alle Infos gibt es hier im News-Blog.

"Die Höhle der Löwen" 2019: Der Start von Staffel 6 ist nur noch wenige Wochen entfernt. Am 3. September geht die beliebte Vox-Show in die nächste Runde. Dann versuchen wieder Gründer und Unternehmer die Löwen von ihrer Idee oder ihrem Produkt zu überzeugen. Wer am Ende mit einem Deal nach Hause geht, kann neben der finanziellen Unterstützung auch auf die Erfahrung der Investoren zählen.

In unserem News-Blog bekommen Sie immer aktuell die Neuigkeiten rund um die Sendung, die einzelnen Folgen und die Produkte.

Die Höhle der Löwen" 2019: Die News im Blog

29. Juli: Wer sitzt in der Jury?

Die Jury ist bei "Die Höhle der Löwen" 2019 so groß wie noch nie: Sieben Investoren werden versuchen, gute Deals abzuschließen. Allerdings sind nie alle gleichzeitig anwesend. Die Löwen wechseln sich auf den fünf Investoren-Stühlen ab.

In dieser Staffel gibt es mit Nils Glagau einen Neuzugang. Er ist Geschäftsführer des Unternehmens Orthomol, bei dem sich alles um Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel dreht. Das Unternehmen hat jährlich einen Umsatz von 100 Millionen Euro.

Das sind alle Investoren in der Übersicht:

Frank Thelen

Ralf Dümmel

Dagmar Wöhrl

Carsten Maschmeyer

Georg Kofler

Judith Williams

Nils Glagau

27. Juli: Der Start-Termin steht fest

Bald ist "Die Höhle der Löwen" wieder geöffnet: Mutige Gründer werden sich dann den namenhaften Investoren in der Jury stellen und versuchen, einen Deal für ihre Produkte zu bekommen. Los geht es am 3. September 2019. Die neuen Folgen laufen dann immer dienstags auf Vox.

Wie schlagen sich die Gründer? Was versprechen die Produkte? Wie reagieren die Löwen? Wir berichten ab sofort in diesem News-Blog über die Neuigkeiten zur aktuellen Staffel. (sge)

