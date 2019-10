18:59 Uhr

"Die Höhle der Löwen" 2019 heute: Die Produkte in Folge 5

"Die Höhle der Löwen" 2019 kommt heute mit Folge 5 auf Vox. Auch diesmal präsentieren fünf Gründer ihre Produkte den Investoren. Hier die Produkte im Überblick.

Heute präsentiert Vox eine neue Folge von "Die Höhle der Löwen" 2019. Neben den erfahrenen "Löwen" sitzt in diesem Jahr auch ein neuer Unternehmer in der Jury: Nils Glagau ist Inhaber und Geschäftsführer des pharmazeutischen Unternehmens Orthomo. Was er wohl zu den heutigen Produkten sagt?

Brad Brat: Bratwurst

Zum bereits dritten Mal versucht heute Marvin Kruse bei "Die Höhle der Löwen" sein Glück. Im Jahr 2015 wollte der Gründer mit seinem Onlineshop "Pfotenheld" überzeugen, über den alle Produkte für 0 Euro angeboten wurden. "Da gab es eine richtige Klatsche. Aber es ist ok. Ich habe eingesteckt und es hat mich besser gemacht”, sagt Marvin Kruse heute. Bei seinem zweiten Pitch präsentierte er eine Bratwurst, die so dick ist, dass sie zunächst in Scheiben geschnitten wird, bevor sie auf den Grill gelegt wird. Zwar hatte er auch auch damit keinen Erfolg bei der Jury - abbringen ließ Kruse sich aber trotzdem nicht von seiner Idee. Mit einer Weiterentwicklung seines Bratwurst-Unternehmens zu einem Franchisesystem will er sich heute einen Deal sichern. Für zehn Prozent seiner Anteile fordert der Gründer ein Invest von 200.000 Euro.

"Protect Pads": Staubsaugerschutz

Hinter den sogenannten "Protect Pads" stehen die Gründer Adel Adrovic und Jill Audrit. Die Idee entstand, weil sich die Luxemburgerin beim Staubsaugen immer wieder über die dadurch verursachten Macken an Möbeln oder Türrahmen ärgerte. Deshalb entwickelte das Paar ein Stoßschutzpolster, das am Staubsaugergehäuse, an der Bodendüse, sowie an einem Saugroboter oder Akkusauger angebracht werden kann. Adel Adrovic und Jill Audrit bieten den Investoren 15 Prozent der Unternehmensanteile an. Im Gegenzug hoffen sie auf ein Investment in Höhe von 85.000 Euro.

AER: Fotoaufnahmen aus der Luft

Die drei Gründer Arne Kronmeyer, Levin Trautwein und Hedda Liebs wollten mit "AER" ein Produkt schaffen, das eine günstige Foto-Alternative für teure Drohnen-Kameras bietet. Mit ihrer Erfindung können mithilfe einer befestigten GoPro Fotos aus der Luft aufgenommen werden. Die Kamera ist dabei durch AER in der Luft stabilisiert, gleichzeitig wird sie vor dem Aufprall geschützt. Überzeugen konnten die Gründer bereits: Ihr Produkt kam bereits bei Bundesligavereinen, Werbespots, Filmdrehs und bei einem Red Bull Extremsportevent zum Einsatz. Aber schlagen auch die Löwen zu? Für 150.000 bieten sie den "Löwen" zehn Prozent ihrer Firmenanteile.

"Die Höhle der Löwen" 2019: Auch diese Produkte sind in Folge 5 dabei

Camping Butler: Toiletten-Reinigung

Das Campen soll angenehmer und sauberer werden: Dieser Meinung sind die Mönchengladbacher Simon Freutel und Ralf Winkelmann. Dazu haben die beiden Gründer einen Vollautomaten entwickelt, der die Reinigung von Camping-Toiletten-Kassetten vollständig übernehmen soll. Das soll den Campern ermöglichen, den unangenehmen Gerüchen bei der Reinigung der Toiletten zu entgehen. Die beiden Männer wünschen sich ein Investment von 200.000 Euro, dafür bieten sie zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.

GoBunion: Strümpfe

Die Gründerin Sarita Bradley hat Strümpfe entwickelt, in die ein Softgel-Zehentrenner eingearbeitet wurde. Dieser soll dafür sorgen, dass Menschen mit schmerzenden Füßen (ausgelöst durch einen Hallux Valgus oder Ballenzeh) einen angenehmen Tragekomfort haben. Um ihr Produkt breitflächig verkaufen zu können, wünscht sich die Gründerin ein Investment von 150.000 Euro. Dafür bietet die 35-Jährige 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

Wer wird in der nächsten Folge die Löwen überzeugen können? Das kann man am Dienstag, den 1. Oktober 2019, um 20.15 Uhr bei "Die Höhle der Löwen" 2019 auf Vox herausfinden. (AZ)

