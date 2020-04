vor 17 Min.

"Die Höhle der Löwen" 2020, Folge 4: Gründer und Produkte heute am 7.4.20

"Die Höhle der Löwen" heute am 7.4.20: Gründer und Produkte in Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Folge 4 von "Die Höhle der Löwen" 2020 läuft am Dienstag, 7.4.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Carl Heinze mit carryyygum : Mit Hilfe des flexiblen Gepäckträgers soll auch der Fahrradlenker sicher zum Transport von Taschen und Körben dienen. Für ein Investment von 150.000 Euro bietet der Gründer 20% seiner Firmenanteile.

Jessica Kramer und Fritz Grünewalt mit FitterYOU: Die personalisierte Trainingsmatte, die durch eine Fitness-App bedienbar ist, soll Sportlern das Training erleichtern. Die Gründer wünschen sich ein Investment von 500.000 Euro und bieten dafür 10% der Firmenanteile an.

Barbara Gölles mit MARGARET AND HERMIONE: Das Unternehmen stellt nachhaltige Bademode und Sportmode aus alten Fischernetzen her. Für 20% der Firmenanteile wünscht sich die Gründerin ein Investment von 120.000 Euro.

Jörn Gutowski, Zeevi Chaimovitch und Markus Treiber mit Kofu: In einer kleinen Manufaktur in Berlin stellen die Gründer Tofu aus Kirchererbsen her, das auch für Soja-Allergiker geeignet ist. Für ein Investment von 150.000 Euro bieten die Gründer den Löwen 12% ihres Unternehmens an.

Werner und Peter Mucha mit FLEXIMED: Die Einlegesohle mit Federstahlkern soll die Querstabilität unterstützen und die Kraftübertragung durch eine bessere Druckverteilung optimieren. Für 140.000 von den Löwen bieten die Gründer 20% der Geschäftsanteile.

