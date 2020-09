vor 47 Min.

Die Höhle der Löwen 2020, Folge 5: Das sind heute die Gründer und Produkte

"Die Höhle der Löwen" kommt heute mit Folge 5. Hier gibt es die Infos zu Produkten und Gründern in unserer Vorschau.

"Die Höhle der Löwen" 2020: Heute am 28.9.20 kommt Folge 5 der Gründer-Show im TV. Hier in unserer Vorschau präsentieren wir Ihnen alle Produkte im Überblick

Von Carla Gospodarek

Auch heute Abend geht es in der Sendung " Die Höhle der Löwen" wieder um innovative Ideen und spannende Erfindungen. In Folge 5 wird den Investoren wieder das ein oder andere interessante Produkt vorgestellt - unter anderem ein innovativer "Knetbeton".

In der Vorschau erfahren Sie hier bei uns alle Infos rund um die Gründer und Produkte heute am 28.9.20 in Folge 5.

"Die Höhle der Löwen" heute: Die Gründer und Produkte in Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Die Höhle der Löwen" 2020 läuft am Dienstag, 28.9.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Gründer und Produkte

Birte Glang mit "MOVE IT MAMA": Gemeinsam mit Hebammen, Ärzten und Fitnesstrainern entwickelte die Schauspielerin ein umfangreiches Fitnessprogramm für werdende und frischgebackene Mütter, das an die einzelnen Schwangerschaftsphasen angepasst ist.

Sven Witthöft und Tim Breker mit "VYTAL": Die beiden Unternehmensberater haben ein digitales Mehrwegsystem mit eigenen Leihschalen für Take-Away- und Lieferessen entwickelt - ganz ohne Pfand.

Julian Berhang und Elena Sarri-Berhang mit "Yammbits": Das Ehepaar hat kleine Kugeln aus getrockneten Biofrüchten entwickelt, die in drei verschiedenen Sorten erhältlich sind. Sie sollen als transportabler und gesunder Fruchtsnack für nahezu alle Lebenslagen dienen.

Miled Ben Dhiaf mit "Knetbeton": Bei dem Produkt handelt es sich um eine Modelliermasse, die zwar wie Beton aussieht, sich aber wie Knete ein- und ausrollen lässt. Sie zeichnet sich offenbar dadurch aus, dass sie kaum schmiert, keine Risse bei der Bearbeitung und Biegung hinterlässt und ohne Brennofen aushärtet.



Gründer Donald Müller-Judex mit "Solmove": Hinter Solmove steckt ein Straßenbelag, genauer ein flexibles Glasmodul mit stromerzeugenden Solarzellen. Der neugewonnene Strom kann dann eingespeist werden, sodass ganze Straßen, Parkplätze oder Gehwege zu Solaranlagen werden.

"Die Höhle der Löwen" 2020: Alle Infos zu Staffel 7

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Juroren

Hier stellen wir die Investoren in der Jury von Die Höhle der Löwen vor.

Neuigkeiten

In unserem Blog lesen Sie News zu Die Höhle der Löwen 2020. Hier haben wir außerdem alle Infos zu Die Höhle der Löwen gebündelt.

Übertragung

So sehen Sie Die Höhle der Löwen 2020 live im TV oder Stream.

Nächste Folgen

Hier erfahren Sie, wann die nächste Folge läuft: Die Höhle der Löwen 2020: Sendetermine und Sendezeit.

