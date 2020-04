vor 17 Min.

"Die Höhle der Löwen" 2020, Folge 5: Gründer und Produkte heute - Vorschau

"Die Höhle der Löwen" 2020 läuft heute Abend mit Folge 5 im TV. Alle Infos über die Gründer und Produkte der heutigen Sendung finden Sie hier in unserer Vorschau.

Heute Abend geht " Die Höhle der Löwen" mit Folge 5 in die nächste Runde. Wieder stellen einige Gründer ihre Produkte vor und hoffen, die Jury von sich und ihrer Idee überzeugen zu können. In unserer Vorschau stellen wir Ihnen die heutigen Gründer und ihre Produkte vor.

"Die Höhle der Löwen" heute: Gründer und Produkte in Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Die Höhle der Löwen" 2020 läuft am Dienstag, 14.4.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Gründer und Produkte

Benjamin Koch mit CAPANOVA: Für Benjamin Koch und sein Unternehmen steht die männliche Haarpflege und das Haarstyling im Mittelpunkt. Dabei setzt der Unternehmer auf natürliche Produkte ohne Chemie. Für ein Investment von 400.000 Euro bietet er den Löwen 25,01 % seiner Firmenanteile an.

Gerhard Pletschacher und Dustin Weidenhiller mit GentleMonkeys: Das Produkt der Münchner soll Autoliebhabern die Pflege ihres Fahrzeugs erleichtern. Bei GentleMonkeys handelt es sich um extragroße nasse Reinigungstücher, mit der nahezu jede Oberfläche innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs ohne Wasser gereinigt, poliert und versiegelt werden kann. Für 150.000 Euro bietet das Start-up 10 % seiner Firmenanteile.

Ayse Kök mit Ayse Byzanz: Mit ihrem Produkt will Ayse Kök auch Frauen mit kleinen Fettpölsterchen am Rücken zur Traumfigur verhelfen. Der Einsatz kann in Corsagen und Abendkleider eingenäht werden und glättet die häufig sichtbaren Pölsterchen am Rücken. Um ihr Produkt auf dem Markt zu etablieren, benötigt die Gründerin 150.000 und bietet dafür 10 % ihrer Firmenanteile.

Jan Micha Kroll, Daniel Zacharias und Timo Stosius mit Sdui: Mit Sdui wollen die Gründer in der Schule eine Schnittstelle zwischen Lehrern, Schülern und Eltern schaffen. Über die App sollen Informationen wie Änderungen im Stundenplan oder Ausfällle schnell weitergegeben und damit der Schulalltag erleichtert werden. Um ihr Produkt an Schulen in ganz Europa verkaufen zu können, benötigen die drei Gründer 1.000.000 Euro und sind bereit, dafür 12,5 % ihrer Anteile abzugeben.

Vladislav Falk mit RopeScout: Mit seinem Produkt will der Gründer verhindern, während des Campingurlaubs im Dunkeln immer wieder über Zeltschnüre zu fallen. Mit seinen Leuchtclips, die sich mit Sonnenlicht tagsüber selbst aufladen, sollen die Zeltschnüre auch im Dunkeln sichtbar gemacht werden. Der Unternehmer wünscht sich ein Investment von 80.000 Euro und bietet dafür 25 % der Firmenanteile.

"Die Höhle der Löwen" 2020: Alle Infos zu Staffel 7

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Juroren

Hier stellen wir die Investoren in der Jury von Die Höhle der Löwen vor.

Neuigkeiten

In unserem Blog lesen Sie News zu Die Höhle der Löwen 2020. Hier haben wir außerdem alle Infos zu Die Höhle der Löwen gebündelt.

Übertragung

So sehen Sie Die Höhle der Löwen 2020 live im TV oder Stream.

Nächste Folgen

Hier erfahren Sie, wann die nächste Folge läuft: Die Höhle der Löwen 2020: Sendetermine und Sendezeit.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen