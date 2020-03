"Die Höhle der Löwen" 2020: Gründer und Produkte heute in Folge 2 am 17.3.20

17:45 Uhr

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von " Die Höhle der Löwen" 2020 läuft am Dienstag, 17.3.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Gründer und Produkte

Christof Baum mit "Maison Baum": Die Vision des Berliners ist: "Frauen sollen ihre High Heels genießen ohne zu leiden!". Um den neuartigen Schuh groß auf den Markt zu bringen, benötigt das Gründerteam die Unterstützung eines Investors. Steigt bei dem Angebot von 200.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile ein Löwe bei "Maison Baum" ein?

Alexander Schophoff mit "flexylot": Der Gründer aus Hamburg weiß, wie schwer es ist, Bilder exakt auszurichten. Er möchte mit seinem Bildaufhänger den Markt revolutionieren. Nachdem das Loch gebohrt wurde, sollen mit dem Bildaufhänge-System Bilderrahmen und Keilrahmen mit Hilfe der mitgelieferten Bildaufhänge-Schiene einfach und problemlos Zentimeter für Zentimeter verschoben werden können. "flexylot" ist serienreif und nun ist Alexander Schophoff auf der Suche nach einem Investor. Sein Angebot an die Löwen: 125.000 Euro für 25,1 Prozent der Firmenanteile.

Thomas Müller mit "curassist": Der Koblenzer präsentiert eine Dienstleistungsportal für ausgebildete Pflegekräfte. Seine Plattform hilft bürokratische Hürden zu nehmen, indem für zukünftige Freiberufler beispielsweise das Ausfüllen von Anträgen übernommen wird. Damit "curassist" weiter ausgebaut werden kann, benötigt Thomas Müller 500.000 Euro und ist bereit 15 Prozent der Firmenanteile abzugeben. Werden die Investoren ein Angebot machen?

Alan Ellenberger, Claudio Goor und Reto Büchel mit "petTracer": Die Schweizer sagen über ihre Erfindung: "Es ist ein einzigartiges Hightech-Katzenhalsband, mit dem Sie Ihre Katze schnell und einfach wiederfinden." Um ihr Produkt auf dem Markt zu etablieren, benötigt das dreiköpfige Gründerteam 750.000 Euro und bietet im Gegenzug zehn Prozent der Firmenanteile.

Christian Polenz mit "YAB Fitness": "Mein Produkt wird den Fitnessmarkt revolutionieren", ist sich der Gründer sicher. Nach drei Jahren Entwicklungszeit präsentiert er seine Fitnesshantel. YABs sind Trainings-Gewichte, die aufgrund ihrer Form und unterschiedlichen Greif- und Haltevariationen verschiedenste Einsatz-Möglichkeiten schaffen und Trainingsreize setzen sollen. Ein mögliches Investment von 150.000 Euro soll in Vertriebsmaßnahmen und in Marketingaktivitäten fließen. Im Gegenzug bietet Christian Polenz den Löwen 15 Prozent seiner Firmenanteile an.

