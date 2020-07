17:08 Uhr

"Die Höhle der Löwen" 2020: Jury-Mitglied Nico Rosberg im Porträt

"Die Höhle der Löwen" 2020: Nico Rosberg sitzt als Investor neu in der Jury. Hier finden Sie ein Porträt des ehemaligen Rennfahrers und Unternehmers.

Von Claus Holscher

Vox geht demnächst mit " Die Höhle der Löwen" 2020 an den Start. Diesmal sitzt ein neuer Investor am Tisch der Jury: Nico Rosberg. Wir stellen Ihnen den Ex-Autorennfahrer hier vor.

"Die Höhle der Löwen" 2020: Investor Niko Rosberg startete als Rennfahrer

Nico Rosberg wurde am 27. Juni 1985 in Wiesbaden geboren. Der deutsch-finnische Ex-Autorennfahrer ist ein Sohn des finnischen Formel-1-Weltmeisters Keke Rosberg und einer Deutschen. Er besitzt beide Staatsbürgenschaften, tut sich aber offenbar schwer mit der finnischen Sprache. Bis Ende 2003 trat er mit finnischer und ab 2004 mit deutscher Rennlizenz an.

2005 gewann er die GP2-Serie und startete ab 2006 in der Formel 1. 2012 schaffte er als siebenter Fahrer mit deutscher Lizenz einen Grand-Prix-Sieg bei einem Formel-1-Weltmeisterschaftslauf. Von 2010 bis 2016 stand er beim Mercedes-Rennstall unter Vertrag. 2016 wurde er Formel-1-Weltmeister. Wenige Tage nach dem Gewinn seiner Weltmeisterschaft gab er bekannt, dass er seine Karriere in der Formel 1 beenden werde.

Porträt: Bei "Die Höhle der Löwen" 2020 agiert Nico Rosberg als Investor und Jury-Mitglied

Kurz nach dem Ende seiner Motorsport-Laufbahn folgte sein erstes großes Investment: Er steckte Geld in Chargepoint. Das Silicon-Valley-Unternehmen stellt heute das weltweit größte Ladestationen-Netzwerk für Elektroautos bereit. Parallel beteiligte er sich an der internationalen Rennserie für Elektroautos, Formel E, und an Deutschlands führenden Flugtaxi-Start-ups. Außerdem übernahm Nico Rosberg einen Großteil des Engineering-Unternehmens TRE, das sich auf die Entwicklung von Autofahrwerken spezialisiert hat. Darüber hinaus ist er als Botschafter des CO2-neutralen Fernverkehrs der Deutschen Bahn unterwegs. Neben seinem bestehenden TV-Engagement als Formel-1-Experte für RTL ist Nico Rosberg Ende August 2020 erstmals als Investor bei der Vox-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" zu sehen.

