11:11 Uhr

"Die Höhle der Löwen" 2020, Porträt: Das ist Nils Glagau

Nils Glagau gehört 2020 wieder zur Jury von "Die Höhle der Löwen". Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um den 44-jährigen Unternehmer im Porträt.

Nils Glagau ist wieder dabei, wenn " Die Höhle der Löwen" im Frühjahr 2020 zurückkehrt. Aber wer ist der Unternehmer, der in der Jury sitzt? In diesem Porträt stellen wir ihn kurz vor.

Nils Glagau ist Ethnologe und Orthomol-Geschäftsführer: Ein Porträt

Nils Glagau führt das Familienunternehmen Orthomol inzwischen in zweiter Generation. Sein Vater gründete das Familienunternehmen 1991 gemeinsam mit einem Partner. Orthomol produziert Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel.

Dabei hat der Unternehmer keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Nils Glagau, geboren am 31. Oktober 1975 in Bad Homburg vor der Höhe, studierte nach dem Abitur Ethnologie mit Schwerpunkt Alt-Amerikanistik an der Universität Bonn. Er forschte in Mittelamerika über die Kultur der Maya sowie in Tibet und Nepal über den Buddhismus. Als Sohn des Orthomol-Gründers Dr. Kristian Glagau arbeitet er von Beginn an im Familienunternehmen im Außen- und Innendienst mit.

2009 starb sein Vater unerwartet an den Folgen einer Lungenembolie. Daraufhin übernahm Nils Glagau die Orthomol-Geschäftsführung - und das erfolgreich. Das Unternehmen erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. Darüber hinaus fördert Orthomol Start-ups, unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung. Gemeinsam mit seiner Schwester Gesche Hugger besitzt Nils Glagau die Orthomol Holding GmbH. Glagau ist Herr über mehr als 400 Angestellte, wobei sich der Firmensitz des Unternehmens in Langenfeld bei Düsseldorf befindet.

Freut ihr euch auch schon auf @NilsGlagau? Wir können das nur bestätigen, es wird spannend! pic.twitter.com/gjFmLLBjdF — Die Höhle der Löwen (@voxdhdl) September 1, 2019

"Die Höhle der Löwen" 2020: Nils Glagau ist begeisterter Hobbysportler

In seiner Freizeit treibt Nils Glagau leidenschaftlich gern Sport, entdeckt auf Reisen weiterhin fremde Kulturen und liebt Literatur, Musik, Filme und das Kochen. Sonst ist über sein Privatleben wenig bekannt, Medienberichten zufolge soll der Investor Zwillingstöchter haben.

Die Firma des begeisterten Hobbysportlers ist in der Vergangenheit bereits bei dem Fußballverein Fortuna Düsseldorf als Sponsor in Erscheinung getreten. Außerdem haben bereits diverse Läufer und Schwimmer Sponsorenverträge mit dem Konzern abgeschlossen. Gleiches gilt für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.

Schon 2019 war er als Investor bei der VOX-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" zu sehen. 2020 kehrt Nils Glagau zurück und wird wieder in der Jury sitzen. Orthomols Erfolggeschichte habe vor 27 Jahren in einer Garage begonnen, schildert Glagau. Daher kenne der Geschäftsführer den "Gründungsspirit". Und die Erfahrungen daraus möchte der Investor den Gründern mitgeben. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Umfrageinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier

Themen folgen