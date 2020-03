vor 17 Min.

"Die Höhle der Löwen" 2020 gestern: Produkte und Deals am 10.3.20 in Folge 1

Folge 1 von die "Die Höhle der Löwen" lief gestern am 10.3.20 im TV bei Vox. Hier ein Nachbericht zu Produkten und Gründern.

"Die Höhle der Löwen" 2020: Gestern am 10.3.20 lief Folge 1 im TV. Hier finden Sie alle Infos rund um Gründer und Produkte der aktuellen Folge in unserem Nachbericht.

Es ist so weit: Gestern, am Dienstag, 10.3.20, starteten die neuen Folgen von " Die Höhle der Löwen" 2020 bei Vox. Auch in diesem Jahr wollen zahlreiche Gründer die Investoren Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Frank Thelen von sich und ihren Produkten überzeugen.

Hier lesen Sie in unserem Nachbericht, welche Produkte und Gründer gestern in Folge 1 am 10.3.2020 auf die "Löwen" warteten:

"Die Höhle der Löwen" gestern am 10.3.20: Das waren die Gründer und Produkte in Folge 1

Für diese Gründer und Produkte gab es einen Deal

Gründer Ehsan Allahyar Parsa mit der App "Rootify": Mit seiner Anwendung versucht der 23-Jährige den Sprachlernmarkt revolutionieren. Um die App zu finanzieren, forderte er 175.000 Euro und bot den Löwen dafür 18 Prozent seiner Firmenanteile. Den Deal sicherte sich am Ende Frank Thelen, verlangte dafür allerdings 10 Prozent mehr Firmenanteile.

Auch der Rostentferner "ROSTdelete" konnte den Löwen Ralf Dümmel überzeugen. Judith Williams investierte in die individuelle Pflegeserie "MIMIK Skincare".

Diese Produkte konnten die Investoren nicht überzeugen

Gründer Michael Schunke und Mathias Dögel mit dem "Wilhelm Grill": Bei dem Produkt handelte es sich um den ersten App-gesteuerten Holzkohle-Grill auf dem Markt. Das Herzstück der Erfindung war eine höhenverstellbare Glutwanne und ein integriertes Lüftungssystem. Der stolze Preis von 5000 Euro ließ die Löwen allerdings vor einem Deal zurückschrecken.

Auch "Pakama", ein Rucksack mit Trainingsset, konnte die Löwen nicht überzeugen.

