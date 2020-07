10:54 Uhr

"Die Höhle der Löwen" 2020 im TV oder Stream - Übertragung ab 31.8.20

"Die Höhle der Löwen" 2020 startet im August wieder mit neuen Folgen. Hier bekommen Sie die Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream.

" Die Höhle der Löwen" kehrt im Herbst mit acht neuen Folgen zurück. In Staffel 8 der Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" gehen die Investoren nicht mehr dienstags, sondern nun immer montags auf die Jagd nach den besten Deals. Wie lässt sich "Die Höhle der Löwen" 2020 live im TV und Stream sehen? Hier gibt es die Infos zur Übertragung

Übertragung: "Die Höhle der Löwen" live im TV und Stream

Staffel 8 wird acht Folgen umfassen. Die Übertragung von "Die Höhle der Löwen" 2020 läuft dabei wieder im TV auf Vox. Ab dem 31. August laufen die neuen Folgen dann immer montags um 20.15 Uhr bei Vox.

Der TV-Sender bietet außerdem einen Live-Stream an. Der lässt sich allerdings nur über den kostenpflichtigen Service "TV Now Premium" sehen. Es gibt eine Gratis-Testphase von 30 Tagen. Danach fallen im Monat 4,99 an. Mit dem Abo lassen sich auch die Live-Streams anderer Sender wie RTL sehen.

"Die Höhle der Löwen" 2020 im Fernsehen und Online-Stream: Ganze Folgen als Wiederholung

Direkt nach der Ausstrahlung im TV wird Vox ganze Folgen von "Die Höhle der Löwen" über TV Now im Stream anbieten. Außerdem gibt es Wiederholungen im Fernsehen: Immer freitags nach der Erstausstrahlung ab 20.15 Uhr auf Voxup und sonntags ab 10.30 Uhr auf ntv. Wer am Dienstagabend keine Zeit hat, kann dadurch die neue Staffel trotzdem problemlos sehen. Vox weist außerdem darauf hin, dass hörgeschädigte Zuschauer die Sendung auch mit Untertiteln sehen können. (AZ)

