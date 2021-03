vor 33 Min.

Die Höhle der Löwen 2021: Jury-Mitglied Georg Kofler im Porträt

Auch bei "Die Höhle der Löwen" 2021 sitzt Georg Kofler als Investor in der Jury. Hier finden Sie ein Porträt des Unternehmers.

"Die Höhle der Löwen" 2021 geht in eine neue Runde und auch Georg Kofler ist wieder als Juror mit dabei. Lesen Sie hier im Porträt mehr zu dem 63-Jährigen Manager und Unternehmer.

"Die Höhle der Löwen" 2021: Georg Kofler wirkt in diversen Medienkonzernen mit

Georg Kofler wurde am 26. April 1957 in Bruneck, Italien, geboren. Bereits mit vier Jahren wurde der heute 63-Jährige durch den frühzeitigen Tod seines Vaters zum Halbwaisen. Seine Mutter arbeitete daraufhin in einer Fabrik, um die Familie zu ernähren. Im Jahr 1976 begann Georg Kofler ein Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Wien, das er mit einer Promotion abschloss. Anschließend arbeitete er beim ORF als Assistent des Intendanten Gerd Bacher.

Dr. Georg Kofler war Vorstandschef der ProSieben Media AG und der Premiere AG (heute Sky Deutschland) und Hauptaktionär und CEO der Social Chain Group, einem Social Media Unternehmen.

"Die Höhle der Löwen" 2021, Jury: Georg Kofler im Porträt

2007 zog sich Georg Kofler aus dem Mediengeschäft zurück und gründete eine eigene Beteiligungsgruppe, um in Start-ups zu investieren. Da kam die Teilnahme an der Vox-Gründer-Show gerade recht: 2017 war er zum ersten Mal bei "Die Höhle der Löwen" als Juror dabei. Anfangs war der 63-Jährige nur als Krankheitsvertretung für Judith Williams zu sehen, seit 2018 ist er aber ein festes Jury-Mitglied. Gemeinsam mit Judith Williams gründete er 2014 die Glow Media Group um Investments bei "Die Höhle der Löwen" zu betreuen, allerdings gehen die beiden unternehmerisch mittlerweile wieder getrennte Wege und konkurrieren bei "Die Höhle der Löwen" um die begehrtesten Deals.

