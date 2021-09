Die Höhle der Löwen 2021: Produkte, Gründer und Deals

"Osmans Töchter" aus Berlin Für das kulinarische Highlight der Auftakt-Folge sorgten die Gründerinnen Arzu Bulut (48), Yudum Korkut (33) und Constanza Hörrmann (26) mit "Osmans Töchter". Sie leiten in Berlin zwei türkische Restaurants, in denen überwiegend traditionelle Meze serviert werden. Neben den Restaurants starteten die Frauen zuletzt auch einen Onlineshop. Ihr Sortiment umfasst 25 Meze-Variationen, die täglich frisch produziert und geliefert werden. Für 170.000 Euro bieten die Genussbotschafterinnen der türkischen Küche 20 Prozent ihres Unternehmens an. Alle Löwen waren begeistert von den Produkten - am Ende sicherte sich Dagmar Wöhrl den Deal.

"ASALEA" aus Berlin (nach Aufzeichnung umbenannt in ASTALEA)

Kim Lohmar (31, Bachelor in Hospitality und Tourism Management) will mit "ASTALEA" die Autoduftwelt revolutionieren. Bei dem Produkt handelt es sich um einen feinporigen Aroma-Duftstein für das Armaturenbrett, der aus hundertprozentig organischer Kieselgur besteht. Der Stein kann einfach mit dem Lieblings-Parfum oder ätherischen Ölen besprüht werden und soll so für ein individuelles Dufterlebnis im Auto sorgen. Für 70.000 Euro bietet die Berlinerin 20 Prozent ihrer Firmenanteile an - fortan wird sie ihren beruflichen Weg an der Seite von Ralf Dümmel bestreiten.