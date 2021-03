18:22 Uhr

Die Höhle der Löwen 2021: Produkte und Gründer heute in Folge 2 mit BACK'O'FUNNY

Heute läuft Folge 2 von "Die Höhle der Löwen" 2021, in der Gisela Hüsges-Schnabel und Sabine Kämper ihr Produkt "BACK'O'FUNNY" vorstellen. Hier in unserer Vorschau erhalten Sie alle Infos.

"Die Höhle der Löwen" 2021 ist heute mit Folge 2 im TV bei Vox zu sehen. Hier in unserer Vorschau erfahren Sie alles Wichtige zu den Produkten und Gründern.

Von David Reitschuster

Auch 2021 suchen Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Nico Rosberg wieder nach besonders kreativen und innovativen Produkten. Nur wer die Investoren mir seinen Idee begeistern kann, erhält einen Deal und das Kapital der Löwen.

Heute in Folge 2 treten unter anderem die beiden Freundinnen Gisela Hüsges-Schnabel und Sabine Kämper mit ihrem Produkt "BACK'O'FUNNY" vor die Investoren. BACK'O'FUNNY ist eine hitze- und kältebeständige Creme im Spritzbeutel. Die Creme kann ohne Probleme mitgebacken werden und ihr Kern bleibt dabei trotzdem flüssig. Die beiden Back-Expertinnen haben bereits 25 verschiedene Sorten der Creme im Sortiment und bieten darüber hinaus auch eine Backmischung an, die nur mit einer weiteren Zutat zubereitet werden kann. Die Damen zeigen sich vor ihrem Pitch sehr zuversichtlich: "Wenn wir die Löwen füttern, werden sie schnurren wie die Kätzchen!" Gisela Hüsges-Schnabel und Sabine Kämper bieten für eine Summe von 33.000 Euro insgesamt 33 Prozent der Anteile an ihrer Firma.

Auch Lukas Liedtke, Armin Meyer, Stefan Hotz und Christof Reuter wagen sich heute in " Die Höhle der Löwen" und präsentieren der Jury dort "heat_it", einen elektronischen Stichheiler. Die vier Männer lernten sich während ihres Studiums am Karlsruher Institut für Technologie kennen und entwickelten die Idee für das Produkt im Rahmen eines studentischen Wettbewerbs. "Nach und nach haben wir festgestellt, dass es ein echtes Interesse an diesem Produkt gibt", erklärt Lukas Liedtke den Löwen. So entschlossen sich die Freunde dazu, das Projekt weiter voranzutreiben und arbeiten nun seit rund zweieinhalb Jahren in Vollzeit an "heat_it", welches den Schmerz von Insektenstichen mit Hitze lindert. Die vier Gründer benötigen 500.000 Euro und offerieren im Gegenzug 10 Prozent ihres Unternehmens. Das Kapital möchten sie nutzen um ihr Produkt auf den Markt zu bringen.

Hier in unserer Vorschau lesen Sie, welche weiteren Produkte und Gründer heute in Folge 2 noch auf die Investoren warten.

"Die Höhle der Löwen" 2021: Produkte und Gründer heute in Folge 2

Nächste Folge

Folge 2 von "Die Höhle der Löwen" läuft am Montag, 29.03.21, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Produkte und Gründer

"BACK'O'FUNNY" von Gisela Hüsges-Schnabel und Sabine Kämper : Hitze- und kältebeständige Creme im Spritzbeutel

von Gisela Hüsges-Schnabel und : Hitze- und kältebeständige Creme im Spritzbeutel "heat_it" von Lukas Liedtke , Armin Meyer , Stefan Hotz und Christof Reuter : elektronischer Stichheiler

von , , und : elektronischer Stichheiler "CO'PS" von Finn Geldermann und Jan Weigelt : Schnaps aus Kaffeebohnen und der Kolanuss

von und : Schnaps aus Kaffeebohnen und der Kolanuss "Khou Khii" von Lena Ahmadi Khouki: Boxsack aus wasserfestem und langlebigem Kork

von Lena Ahmadi Khouki: Boxsack aus wasserfestem und langlebigem Kork "Zaunkönig" von Dominik und Patrick Schmalzried: extrem leichte Computer-Maus für E-Sport

"Die Höhle der Löwen" 202 1: Alle Infos zu Staffel 9

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

(AZ)

