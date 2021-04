Die Höhle der Löwen 2021: Sendetermine und Sendezeit von Folge 4 - alle Infos rund um die Show

"Die Höhle der Löwen" 2021 läuft aktuell mit neuen Folgen im TV. Hier erhalten Sie alle Infos zur 9. Staffel und erfahren mehr zu den Sendeterminen und Sendezeiten.

"Die Höhle der Löwen 2021": Mit vielen spannenden Innovationen beweisen deutsche Start-ups immer wieder aufs Neue, wie einfallsreich und fortschrittlich die Szene ist. Auch in Krisenzeiten sprudeln viele Gründer nur so vor kreativen Einfällen und entwickeln jede Menge Produkte, die darauf warten, von Kunden entdeckt zu werden.

Doch verbirgt sich hinter den spannenden Ideen der Jung-Unternehmer wirklich ein so profitables Geschäftsmodell, dass die prominenten Investoren dazu bereit sind, Teile ihres eigenen Vermögens in die entsprechenden Start-ups zu stecken? Das gilt es auch in der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" für diverse Gründer wieder herauszufinden.

Alles Wissenswerte rund um die Sendetermine und Sendezeiten und alle Infos zu "Die Höhle der Löwen" 2021 finden Sie hier in diesem Artikel.

Start-Termin: Seit wann ist "Die Höhle der Löwen" 2021 im TV zu sehen?

Die neue Staffel von "Die Höhle der Löwen" 2021 startete am Montag, 22. März 2021, um 20.15 Uhr bei Vox.

Sendetermine und Sendezeit von "Die Höhle der Löwen" 2021

Insgesamt zeigt Vox zwölf neue Folgen von "Die Höhle der Löwen". Die einzelnen Episoden sind immer montags ab 20.15 Uhr im TV zu sehen.

Hier finden Sie alle Sendetermine der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" 2021 im Überblick:

Folge Sendetermine Sendezeit 1 22. März 2021 20.15 Uhr 2 29. März 2021 20.15 Uhr 3 05. April 2021 20.15 Uhr 4 12. April 2021 20.15 Uhr 5 19. April 2021 20.15 Uhr 6 26. April 2021 20.15 Uhr 7 03. Mai 2021 20.15 Uhr 8 10. Mai 2021 20.15 Uhr 9 17. Mai 2021 20.15 Uhr 10 24. Mai 2021 20.15 Uhr 11 31. Mai 2021 20.15 Uhr 12 07. Juni 2021 20.15 Uhr

Die Investoren in der Jury von "Die Höhle der Löwen" 2021

In der Gründershow kämpfen Jung-Unternehmer mit ihren Geschäftsideen um die Gunst der Investoren. Kommt es schließlich zum Deal zwischen einem der Löwen und den Gründern, so profitieren diese nicht nur vom Kapital ihres Geldgebers, sondern auch von dessen langjähriger Erfahrung.

2021 besteht die Jury bei "Die Höhle der Löwen" erneut aus sieben prominenten Investoren. Die Zusammensetzung bleibt im Vergleich zur achten Staffel im letzten Jahr unverändert. Das sind die Investoren 2021:

Judith Williams

Ralf Dümmel

Carsten Maschmeyer

Dagmar Wöhrl

Georg Kofler

Nils Glagau

Nico Rosberg

Der Moderator von "Die Höhle der Löwen" 2021

Auch in diesem Jahr führt Amiaz Habtu wieder als Moderator durch "Die Höhle der Löwen" und interviewt die Kandidaten in der Sendung. Der 43-Jährige moderiert die Show bereits seit der ersten Staffel im Jahr 2014 und ist darüber hinaus auch eines der Gesichter des Vox-Magazins "Prominent!".

Übertragung von "Die Höhle der Löwen" 2021

Neben der Übertragung im TV lassen sich die Folgen von "Die Höhle der Löwen" 2021 auch live im Stream auf TV NOW mitverfolgen. Dort können die einzelnen Episoden nach der Ausstrahlung im TV auch als Wiederholung angeschaut werden.

