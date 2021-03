vor 16 Min.

Die Höhle der Löwen 2021: Übertragung heute am 29.3.21 live im TV und Stream - Ganze Folgen als Wiederholung

"Die Höhle der Löwen 2021" geht heute mit Staffel 9 weiter. Hier finden Sie alles Wichtige zur Übertragung im TV und im Stream. Gibt es ganze Folgen als Wiederholung?

Von Claus Holscher

"Die Höhle der Löwen 2021": Auch in Krisenzeiten mangelt es in der deutschen Start-up-Szene nicht an guten Ideen - Vox möchte es mit der aktuellen Staffel seiner Gründershow beweisen. Wann wird die Staffel 9 der Kult-Show im Free-TV und Gratis-Stream übertragen? Gibt es ganze Folgen als Wiederholung? Wir verraten es Ihnen.

"Die Höhle der Löwen 2021": Wann ist der Start bei Vox?

Vox hatte den Start der Staffel 9 seiner Gründershow für Montag, 22. März 2021, angekündigt. Sendebeginn ist jede Woche um 20.15 Uhr.

Übertragung: "Die Höhle der Löwen 2021" live im TV und Stream sehen

Staffel 9 wird dieses Jahr nicht nur acht, sondern zwölf Folgen umfassen. Die Übertragung von "Die Höhle der Löwen 2021" läuft dabei wieder im TV auf Vox. Nach dem Start am 22.3.21 werden die neuen Folgen immer montags um 20.15 Uhr ebenfalls bei Vox übertragen. Die Sendung läuft zeitgleich im Stream von TVNow.

"Die Höhle der Löwen 2021" im Fernsehen und Online-Stream: Ganze Folgen als Wiederholung

Im Anschluss an die Vox-Ausstrahlung ist auch Staffel 9 von "Die Höhle der Löwen" auf TVNow abrufbar. Dieser Streaming-Dienst der RTL-Mediengruppe ist in der Basis-Version kostenlos. Die Version "Premium" kostet monatlich 4,99 Euro, für die Luxus-Version TVNow "Premium plus" zahlt man 7,99 Euro. Es gibt eine Gratis-Testphase von 30 Tagen. Mit dem Abo lassen sich auch die Live-Streams anderer Sender der Mediengruppe sehen, unter anderem RTL.

Außer Vox zeigen VOXup freitags um 20.15 Uhr und ntv sonntags um 15.10 Uhr die aktuelle DHDL-Folge von Montag als Wiederholung. Für hörgeschädigte Zuschauer besteht wieder die Möglichkeit, die Gründershow mit Untertiteln zu sehen.

Worum geht es bei "Die Höhle der Löwen 2021"?

DHDL 2021 verblüfft mit Ideen, die manchmal so naheliegend sind, dass man sich fragt: Warum bin ich nicht selbst darauf gekommen? Aber hat der spannende Einfall auch so viel wirtschaftliches Potential, ist es wirklich ein so lukratives Geschäftsmodell, dass gestandene Unternehmer ihr eigenes Geld gegen Firmenanteile auf den Tisch legen würden? Unerschrockene Jung-Unternehmer wollen das auch in Staffel 9 bei "Die Höhle der Löwen" herausfinden. In neuen Folgen der Gründershow hoffen sie auf einen Deal mit Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer oder Ralf Dümmel.

Die Vox-Zuschauer dürfen sich auf Jung-Unternehmer aus dem Bereich Sport freuen, die mit innovativen Einfällen zum Thema Fußball, Boxen, Fahrradfahren und E-Sport antreten. Bei Start-ups rund um Verpackung, Badezimmer, Einweggeschirr, Food und Beauty geht es auch 2021 darum, den Alltag nachhaltiger zu gestalten. Die Kandidaten nehmen für den großen Business-Pitch ihren ganzen Mut zusammen – und während manche sich mit "nur" 50.000 Euro frischem Kapital zufrieden geben würden, hoffen andere auf bis zu eine satte Million Euro.

