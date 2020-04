07:00 Uhr

"Die Höhle der Löwen - Der Talk" zum Coronavirus heute: Sendetermin und Übertragung im TV und Stream

"Die Höhle der Löwen - Der Talk": Vox zeigt heute am Montag, 6. April, eine Sonderausgabe der Sendung "Die Höhle der Löwen". Die Unternehmer stehen Menschen Frage und Antwort in Zeiten von Corona.

Mit der Sondersendung " Die Höhle der Löwen - Der Talk" will der Sender Vox auf die akutelle Situation reagieren: Das Coronavirus beschäftigt derzeit Deutschland und die ganze Welt. Neben der Sorge um die Gesundheit der Menschen, wächst parallel auch das Bangen um die Wirtschaft. Arbeitnehmer und Topunternehmer und Selbstständige, alle sind von der Corona-Krise betroffen.

Da kommen einige Fragen auf. Was liegt daher näher als Unternehmer um Antworten zu bitten, dachte sich der Sender Vox und lässt die Löwen Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer und Nils Glagau in einer Sondersendung fragen beantworten.

Sendetermin heute: Wann kommt "Die Höhle der Löwen - Der Talk" im TV und im Stream?

In "Die Höhle der Löwen - Der Talk", zu sehen heute am 6.4.20 um 22.15 Uhr bei VOX, sind die millionenschweren Unternehmer ausnahmsweise nicht damit beschäftigt, Deals an Land zu ziehen. Seite an Seite beantworten sie Fragen dieser Zeit.

Mit im Studio sind: DHDL-Moderator Amiaz Habtu sowie Tanit Koch, Geschäftsführerin von ntv. Die Löwen werden via Videokonferenz von ihrem Zuhause aus in die Diskussion zugeschaltet. Neben der TV-Ausstrahlung ist das Special online bei TVNOW im Live-Stream verfügbar.

"Die Höhle der Löwen - Der Talk" heute: Zuschauer können teilnehmen

Auch die Zuschauer haben die Möglichkeit, die Diskussion zu gestalten, indem sie ihre persönlichen Fragen an die Löwen per Mail vorab an Loewentalk@vox.de schicken.

Welche Antworten die Löwen-Unternehmer auf die Fragen dieser Zeit geben, zeigt VOX in der Sonderausgabe "Die Höhle der Löwen - Der Talk" heute am Montag, 6. April 2020, um 22.15 Uhr. (AZ)

