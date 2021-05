Produkte bei "Die Höhle der Löwen": Kopfschmerzen ade mit "mysleepmask"?

In der aktuellen Folge von "Die Höhle der Löwen" stellen die Gründer unter anderem eine Schlafmaske gegen Kopfschmerzen und eine Erfindung für angebrochenen Wein vor.

Heute Abend geht es bei " Die Höhle der Löwen" wieder ans Eingemachte: Fünf Gründer kämpfen in Folge 9 um ein Investment. Darunter ist auch Fabian Karau, der mit seiner "mysleepmask" allen von Kopfschmerzen und Migräne geplagten Menschen ein Stückchen Lebensqualität zurückgeben möchte. Welche Produkte sind außerdem am Start? Hier in unserer Vorschau präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um die Sendung.

Vorschau zu "Die Höhle der Löwen": Die Gründer und Produkte heute in Folge 9

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Folge 9 von "Die Höhle der Löwen" läuft am 17.05.2021 um 20.15 Uhr auf Vox.

mellow NOIR von Julian Köster (29): Beim Kaffeekochen entsteht jedes Mal Kaffeesatz, der in der Regel direkt in den Müll wandert. Julian Köster hat mit seiner Idee allerdings Verwendung für das vermeintliche Abfallprodukt gefunden: Der Chemieingenieur extrahiert aus dem Kaffeesatz Kaffeeöl und stellt daraus eine Naturkosmetik-Linie zur Hautpflege her. Das Kaffeeöl versorgt die Haut mit wichtigen Fetten und soll die Kollagenproduktion anregen. Für ein Invest von 100.000 Euro gibt es 20 Prozent Firmenanteile .

mysleepmask von Fabian Karau (40): Mit mysleepmask hat der Gründer eine Lösung gegen Kopfschmerzen entwickelt. Bei dem Produkt handelt es sich um eine Kombination aus Schlafmaske, Ohrenstöpsel und Gelpads. Sie ist zu 100 Prozent blickdicht, besteht aus weichem Bio-Jersey und die Schaumstoffpolster an den Ohren sollen das Herausfallen der Ohrstöpsel verhindern. Er benötigt von den Löwen 100.000 Euro und bietet ihnen im Gegenzug 20 Prozent der Firmenanteile an.

SMINNO von Khesrau (29) und Sohrab (27) Noorzaie: Die Brüder haben das erste sprachgesteuerte Cockpit-System sowie eine Freisprechanlage für Zweiräder entwickelt. Die dazugehörige sprachgesteuerte App bündelt Navigation, Musik, Tacho und Tracking übersichtlich auf einem Screen. Von den Löwen erhoffen sich Khesrau und Sohrab Noorzaie 500.000 Euro Kapital und würden dafür 15 Prozent ihres Unternehmens abgeben.

Winemaster Bottle von Hubert Koch (63): Weinhändler Hubert Koch hat jahrelang nach einer Lösung gesucht, um geöffneten Wein länger haltbar zu machen. Deshalb hat er die Winemaster Bottle entwickelt: Der angebrochene Wein muss lediglich darin umgefüllt werden, dann wird der Flaschenboden nach oben gedrückt, sodass der Sauerstoff durch den Ventilverschluss entweichen kann - dadurch soll das Genussmittel deutlich länger halten. In der Höhle der Löwen bietet er für 100.000 Euro 30 Prozent seiner Firmenanteile an.

Marschpat von Patrick Rupprecht (28), Carina Eigner (28) und Markus Wenzl (27): Die drei Gründer wollen die Blasmusik ins 21. Jahrhundert holen. Deshalb haben sie das Marschpat entwickelt, das den Musikern die Möglichkeit bietet, Noten von bekannten Verlegern und Komponisten digital anzuzeigen und zu managen. Kapellen und Blasmusikvereine können darüber hinaus ihre Mitglieder, Auftritte und Proben mit Marschpat organisieren. Die Gründer haben für ein Investment von 300.000 Euro 20 Prozent ihrer Firmenanteile im Angebot.

