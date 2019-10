vor 53 Min.

"Die Höhle der Löwen": Produkte heute in Folge 9 am 29.10.19

Vox präsentiert heute Folge 9 von "Die Höhle der Löwen" 2019. Mit dabei sind diesmal Kinder-Outfits und Backmischungen für Fitness-Riegel. Die Produkte in der Vorschau.

Bislang brachte " Die Höhle der Löwen" 2019 Vox gute Quoten ein. Heute, am 29.10.19, läuft Folge 9 der Gründeshow. Auch diesmal geben die Gründer alles, um die Jury von sich zu überzeugen. Welche Produkte heute dabei sind, lesen Sie hier in unserer Vorschau.

"Die Höhle der Löwen" heute mit Folge 9: Das sind die Produkte

Drive Dressy

Die Münchener Laurenz und Leonhard Krieger haben einen stylischen Autositzbezug entwickelt, den sogenannten Fashion-Seat-Cover. Damit wollen sie Mode in das Auto bringen. Der Baumwollbezug lässt sich leicht an- und abziehen, ist hautfreundlich und durch eine spezielle Naht kann sich der Airbag problemlos entfalten. Mit einem 3D-Konfigurator haben Nutzer die Möglichkeit, ihren Bezug individuell zu gestalten. Nun möchten die Brüder den Markt erobern und erhoffen sich nicht nur die Unterstützung eines „Löwen“, sondern auch 500.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

Drillstamp

Sicherlich hatte fast jeder, der schon mal ein Bild, ein Regal oder eine Lampe an der Wand anbringen wollte, bereits Probleme beim Markieren der Bohrlöcher. Alexander Jentzmyk hat etwas erfunden, womit punktgenaues Bohren schon beim ersten Versuch möglich sein soll. Dabei handelt es sich um ein kleines Hilfsmittel, welches in die Aufhängeöse eingeschoben und auf der gewünschten Höhe an der Wand positioniert wird. Als nächstes übt man ein wenig Druck aus und es erscheint eine Markierung auf der Wand. Wird ein „Löwe“ für 25 Prozent der Anteile 100.000 Euro in Drillstamp investieren?

"Die Höhle der Löwen" heute am 29.10.19: Bekommt das variable Fahrrad einen Deal?

Convercyle

Nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen Klimadebatte wird immer wieder über Auto-Alternativen diskutiert. Wer in der Stadt nicht ewig im Stau stehen oder nach einem Parkplatz suchen möchte, kann beispielsweise auf das Fahrrad ausweichen. Allerdings ist der Transport von größeren Lasten damit praktisch unmöglich. Die Gründer von Convercycle haben dafür eine Lösung parat: Ein spezielles Fahrrad, welches sich mit nur einem Handgriff vom leichten Citybike zum Lastenfahrrad umbauen lässt. Um die Produktion und den Vertrieb voranzutreiben, benötigen sie 500.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent der Firmenanteile.

WeeDo

Damit Kinder im Winter problemlos Schneemänner bauen, Schlitten beziehungsweise Ski fahren und Schneeballschlachten machen können, muss auch der Schneeanzug mitmachen. Die gelernte Schneiderin Antje Risau hat Schneeanzüge entwickelt, die nicht nur durch besondere Designs, sondern auch durch außergewöhnliche Features hervorstechen. Die Länge der Ärmel und Beine lässt sich zu Beispiel regulieren, sodass der Schneeanzug mehrere Jahre lang getragen werden kann. Ein Taillenzipper macht es unnötig, den gesamten Schneeanzug bei einer Toilettenpause auszuziehen. Und der richtige Schutz soll durch spezielle Polster und eine verstellbare Kapuze gewährleistet werden, die auch über einem Helm getragen werden kann. Die Gründerin bietet den Investoren 100.000 Euro für 20 Prozent der Anteile.

Vorschau auf Folge 9 von "Die Höhle der Löwen": Heute gibt es Fitness-Riegel ohne Süßungsmittel

Plantbreak

Max Rongen ist gerade einmal 17 Jahre alt, hat aber neben der Schule bereits Ausbildungen zum Fitnesstrainer und Ernährungsberater absolviert. Doch die Suche nach gesunden Fitness-Riegeln blieb erfolglos. Aus dieser Marktlücke entstand ein Start-up, das er gemeinsam mit seinem Vater gegründet hat. Das Geschäftsmodell sind Backmischungen, die ganz ohne Süßungsmittel und Zusatzstoffe auskommen sollen. Daraus entstehen dann kalorienarme Fitness-Riegel. Vater und Sohn betreten die „Höhle der Löwen“ mit diesem Angebot: 50.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile. Ob die beiden auf einen Deal hoffen dürfen? (AZ)

Themen folgen