Die Höhle der Löwen: Das waren die Produkte, Gründer und Deals in Folge 12 mit "B'n'Tree"

"Die Höhle der Löwen" war gestern mit Folge 12 im TV zu sehen. Welche Gründer und Produkte waren mit dabei? Wer konnte sich einen Deal holen? In unserem Nachbericht erfahren Sie es.

Auch 2021 suchen Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Nico Rosberg wieder nach besonders kreativen und innovativen Produkten. Nur wer die Investoren mir seiner Idee begeistern kann, erhält einen Deal und das Kapital der Löwen.

Mit dabei war gestern auch Chris Kaiser mit seinem Produkt B'n'Tree. Der 33-Jährige hat in seinem Leben bereits auf allen fünf Kontinenten gelebt und auch dort gearbeitet. "Besonders beeindruckend waren die fünf Jahre in Thailand, weil ich dort im engsten Kontakt mit Elefanten zusammengearbeitet habe", so der Tourismusmanger. "Für mich sind Elefanten die wundervollsten Geschöpfe auf diesem Planeten. Aber sie haben ein riesengroßes Problem: der Verlust von Lebensraum. Pro Minute verlieren wir 30 Fußballfelder an Regenwald." Genau da setzt seine Firma an. B'n'Tree ist eine Vermittlungsplattform, die mit diversen Reisebuchungsportalen kollaboriert und für jede getätigte Buchung einen Baum anpflanzt. Das ist nicht nur für den Ausgleich von Emissionen nützlich, sondern schafft gleichzeitig auch Arbeit für die Menschen vor Ort und bietet neuen Lebensraum für bedrohte Tiere. Seit der Gründung seiner Firma konnten so bereits mehr als 100.000 Bäume in zwölf unterschiedlichen Ländern der Erde gepflanzt werden.

Welche weiteren Produkte und Gründer gestern in Folge 12 mit dabei waren, erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

Nachbericht zu "Die Höhle der Löwen": Gründer, Produkte und Deals gestern in Folge 12

Diese Produkte und Gründer sicherten sich einen Deal:

Mary's Dream Coffee von Maren "Mary" Weiß, Claus Weiß und Stefan Hrubesch aus München - Bio-Eiskaffee im Tetra Pak . Die drei Gründer haben einen veganen, bio-zertifizierten Eiskaffee mit Kokosmilch, Kokoswasser und echten Arabica-Kaffee entwickelt. In Bayern kann der Kaffee bereits im Supermarkt gekauft werden. Der Löwe Ralf Dümmel investierte 100.000 Euro und erhielt dafür 30 Prozent der Anteile.

von aus Aalen: Frucht-Hafermahlzeit aus dem Kühlregal im To-Go-Becher. Mit FitOaty hat die Gründerin eine gesunde und frische Frühstücksalternative geschaffen, die vegan und laktosefrei ist und keinen Zucker enthält. Um ihr Produkt im Markt zu etablieren, benötigt sie 80.000 Euro für 25 Prozent ihrer . nahm das Angebot an. Nach der Show kam der jedoch nicht zustande. B'n'Tree von Chris Kaiser aus Radolfzell : Vermittlungsplattform, die für jede getätigte Reisebuchung einen Baum pflanzt. Das Start-up des 33-Jährigen läuft so gut, dass dieser sein Business nun mit der Marke "Click A Tree" auch auf Touristikbranche ausweiten möchte. Judith Williams und Carsten Maschmeyer investieren gemeinsam 75.000 Euro für 25,1 Prozent der Anteile. Allerdings wurde auch hier im Nachhinein bekannt, dass der Deal zwischen Chris Kaiser und den Löwen nach der Sendung doch nicht abgeschlossen wurde.

Dieser Gründer konnte die Löwen nicht überzeugen:

Routago von Gerd Güldenpfennig und Stefan Siebert aus Ettlingen : Fußgängernavigation speziell für Sehbehinderte und Blinde. Das System ist speziell auf Fußgänger abgestimmt und berücksichtigt, wie diese am Verkehr teilnehmen. Mittels Voice-Over bekommen die Verwender genaue Weg-Anweisungen. Außerdem besitzt die App eine Objekterkennung. Die beiden Gründer boten den Löwen 20 Prozent ihrer Firmenanteile für 600.000 Euro.

