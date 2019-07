vor 36 Min.

"Die Höhle der Löwen", Staffel 6: Vox gibt Start-Termin bekannt

"Die Höhle der Löwen" startet im September mit Staffel 6 live im TV und Stream. Bei der erfolgreichen Gründershow gibt es dieses Jahr einen Neuzugang. Hier die Infos.

"Die Höhle der Löwen" startet mit Staffel 6 am 3.9.2019 auf Vox. In insgesamt elf Folgen werden ambitionierte Gründer wieder versuchen, die Investoren von ihren Produkten oder Ideen zu überzeugen. In Staffel 6 gibt es Verstärkung: Mit Neuzugang Nils Galgau haben die Gründer nun bei sieben Löwen die Chance auf den Deal ihres Lebens.

"Die Höhle der Löwen" live: Die Neuheiten in Staffel 6

"Die Höhle der Löwen" ist die erfolgreichste Primetime-Eigenproduktion von Vox, wie der Sender selbst mitteilt. Die Gründer-Show läuft seit 2014 und startet im September mit Staffel 6. Einige Infos hat Vox bereits bekanntgegeben: In der neuen Staffel wird ein Jungunternehmer vertreten sein, der bereits zwei Mal eine Idee bei "Die Höhle der Löwen" präsentiert hat.

Zudem soll es in der neuen Staffel den schnellsten Deal, sowie den jüngsten Gründer in der Geschichte der Show geben. Zwar werden Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Judith Williams und Nils Glagau alle in der neuen Staffel vertreten sein, aber nicht jeder von ihnen soll in jeder Folge zu sehen sein - sie wechseln sich in der "Höhle der Löwen" ab.

Die Jury bei Die Höhle der Löwen

"Die Höhle der Löwen" live im TV und Stream sehen

Moderiert wird die neue Staffel wie bisher von Amiaz Habtu. Vox strahlt ab September immer dienstags um 20.15 Uhr elf neue Folgen aus. Auch der Nachrichtensender n-tv zeigt die Folgen als Wiederholung freitags um 20.15 Uhr im TV.

Wer die Folgen im TV verpasst hat, kann "Die Höhle der Löwen" auch bei TV NOW im Stream abrufen. Dort werden die Sendungen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung veröffentlicht. Das Angebot ist 30 Tage lang kostenlos, dann kostet ein Abo 2,99 Euro im Monat.

Staffel 5 von "Die Höhle der Löwen" erreichte am 11. September bei den 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von 17 Prozent - ein Allzeit-Rekord für die Show. (AZ)

