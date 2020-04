08.04.2020

"Die Höhle der Löwen" am 7.4.20: Zwei bekamen keinen Deal - News

Am 7.4.20 lief "Die Höhle der Löwen" 2020 wieder auf Vox. Zwei Gründer mussten ohne Deal nach Hause fahren. Die News zu Staffel 7 finden Sie hier.

Mehr: Hier finden Sie alle Infos zu Die Höhle der Löwen 2020 - rund um Jury, Sendetermine und Übertragung.

"Die Höhle der Löwen" 2020: News am 8.4.20

News am 8. April: Sportmatte und Kichererbsen-Tofu: Zwei Gründer bekommen keinen Deal

Gestern lief Folge 4 von " Die Höhle der Löwen" - und wieder einmal bekamen die Löwen sehr verschiedene Produkte zu sehen. Von Kichererbsen-Tofu ("Kofu") über Bademode aus Plastikabfällen bis hin zu einer weltmeisterlichen Fitness-Matte: Die Gründer gaben sich alle Mühe, einen Deal für ihre Erfindungen zu ergattern.

Für zwei Produkte endete der Traum allerdings schnell: Weder die Fitness-Matte, noch der Spezial-Tofu konnte die Investoren überzeugen. Welche Gründer mit Deals nach Hause gingen, lesen Sie in unserem Nachbericht: "Die Höhle der Löwen" 2020: Gründer, Produkte & Deals gestern - Folge 4 am 7.4.20.

News am 7. April: Gründerin stellt Bademode aus alten Fischernetzen her

Auch heute werden von Unternehmensgründern wieder fünf verschiedene Produkte vorgestellt, in der Hoffnung einen lukrativen Deal mit den Investoren zu ergattern. Unter ihnen ist auch Unternehmerin Barbara Gölles, die bei ihrem Geschäftsmodell auf Nachhaltigkeit setzt. Sie stellt aus alten Fischernetzen Bademode und Sportbekleidung her.

Ob das Modell die Löwen überzeugt? Mehr zur heutigen Folge lesen Sie in unserer Vorschau: "Die Höhle der Löwen" 2020, Folge 4: Gründer und Produkte heute am 7.4.20

News am 31. März: Sendung entfiel gestern

Fans von "Die Höhle der Löwen" mussten sich in Geduld üben: Gestern Abend, am 31.3.20, wurde keine Folge der beliebten Gründershow ausgestrahlt. Bereits seit einigen Wochen stand im Programm fest, dass die Sendung erst wieder am 7. April zu sehen sein wird.

Der Sender Vox wollte damit einem eigentlich geplanten, parallellaufenden Länderspiel auf RTL aus dem Weg gehen. Die Sendepause blieb auch nach der Absage des Fußballspiels bestehen.

News am 25. März: Zwei Gründer können die Löwen überzeugen

Gestern Abend wurden wieder die unterschiedlichsten Produkte in der Höhle der Löwen vorgestellt. Viele Produkte fanden die Investoren interessant - überzeugen konnten jedoch nur zwei. Alles zu den Deals, den Gründern und ihren Produkten, lesen Sie im Nachbericht: "Die Höhle der Löwen" 2020: Gründer, Produkte und Deals gestern - Folge 3 am 24.3.20

News am 24. März: Gründer stellt intelligenten Blumentopf vor

Auch heute versuchen verschiedene Gründer, die Investoren von sich und ihrem Produkt zu überzeugen. Georg Pröpper stellt mit Lazy Leaf einen elektronischen, selbst gießenden Blumentopf vor. In dem Blumentopf sind ein Temperaturmesser, ein Lichtsensor sowie ein mehrere Monate haltender Akku integriert.

Ob er die Löwen mit seinem Produkt überzeugen kann? Mehr zur heutigen Folge lesen Sie in unserer Vorschau: "Die Höhle der Löwen" 2020, Folge 3: Gründer und Produkte heute am 24.3.20

News am 18. März: Drei Deals, zwei Nullnummern

In Folge 2 gab es wieder verschiedene Vorstellungen neuer Produkte. Einige Gründer konnten dabei die Löwen überzeugen, andere nicht. Am Ende wurden drei Deals abgeschlossen, zwei Gründer gingen leer aus.

Bei einem Pitch stiegen sogar zwei Löwen ein: Dagmar Wöhrl und Carsten Maschmeyer. Dieser sagte sogar: "Sie imponieren mir. Aus Überzeugung und aus vollem Herzen investiere ich." Welcher Deal das war und welche anderen Gründer überzeugen, lesen Sie in unserem Nachbericht: "Die Höhle der Löwen" 2020: Gründer und Produkte gestern in Folge 2 am 17.3.20

News am 17. März: Folge 2 mit fünf neuen Produkten

Auch in Folge 2 warten wieder interessante Produkte auf die Löwen. Die Gründer versuchen die potentiellen Investoren in ihrem Pitch zu überzeugen. So auch das Gründerteam rund um "petTracer". Die Schweizer stellen ein Katzen-Halsband vor, dass andere GPS Tracker für Tiere revolutionieren soll. Alles zu den Gründern und ihren Produkten, lesen Sie in unserer Vorschau: "Die Höhle der Löwen" 2020, Folge 2: Gründer und Produkte heute am 17.3.20

News am 11. März: Neue Staffel startet mit 3 Deals

Die neue Staffel von "Die Höhle der Löwen" startete gestern mit drei Deals in die nächste Runde. Die Sprach-App "Rootify", Rostlösemittel "ROSTdelete" sowie die Pflegeserie "MIMIK Skincare" konnten sich in Folge 1 ein Investment sichern. Mehr zur ersten Folge der neuen Staffel lesen Sie in unserem Nachbericht: "Die Höhle der Löwen" 2020 gestern: Gründer und Produkte am 10.3.20 in Folge 1

News am 10. März: Heute startet Staffel 7 mit Folge 1 im TV

Es ist so weit: Heute am Dienstag, 10. März, läuft Folge 1 der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" 2020. Fünf Gründer wollen die Jury heute von sich überzeugen - unter anderem Ehsan Allahyar Parsa. Der 23-Jährige will mit seiner Anwendung "Rootify" dazu beitragen, dass die Kommunikation auf der Welt vereinfacht wird. Für seine Sprachlern-App wünscht er sich ein Investment in Höhe von 175.000 Euro.

News am 31. Januar: Vox nennt Start-Termin für "Die Höhle der Löwen" 2020

Vox beendet den Winterschlaf der Löwen 2020 besonders früh: Staffel 7 startet nicht wie üblich im Herbst, sondern läuft schon ab dem 10. März. Wie der Sender mitgeteilt hat, sind die sechs neuen Folgen dann immer dienstags ab 20.15 Uhr zu sehen.

Vox hat bei der Ankündigung schon einen kleinen Ausblick auf einige Produkte gegeben, die in der neuen Staffel zu sehen sein werden: Darunter befinden sich eine Zahnschiene gegen Knirschen, einen rutschfesten Schienbeinschoner und eine Tofu-Alternative, die nur aus Wasser, Kichererbsen, Salz und Gewürzen besteht.

News am 12. November: "Die Höhle der Löwen" kehrt im Frühjahr 2020 zurück

Vox hat angekündigt, dass "Die Höhle der Löwen" 2020 nicht erst im Herbst zurückkehren wird. Vorher wird es eine weitere Staffel im Frühjahr 2020 geben. Einen genauen Start-Termin nannte der Sender nicht.

Die Folgen im Frühjahr wurden bereits Mitte 2019 aufgezeichnet. Daher wird sich an der Jury im Vergleich zur letzten Staffel nichts ändern. Im Herbst wird dann Frank Thelen nicht mehr dabei sein. Für ihn wird Ex-Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg Investor in der Jury.

Das waren die News zur vergangenen Staffel von "Die Höhle der Löwen"

13. November: Ein Schatten als Einbrecherschreck

"Die Höhle der Löwen" 2019 ging Folge 11 in die vorerst letzte Runde der aktuellen Staffel. Den Investoren wurden unter anderem spezielle Menstruations-Wäsche und ein Schutz gegen Einbrecher, der Schattenbewegungen im Haus simulieren soll, vorgestellt. Mit welchen Produkten die Gründer sonst noch einen Deal erhalten wollen, lesen Sie in unserem Nachbericht: "Die Höhle der Löwen" 2019, Folge 11: Produkte am 12.11.19

05. November: Dümmel wird ausgebremst

In Folge 10 wird Investor mit den meisten Deals, Ralf Dümmel, von seinen Kontrahentinnen überboten. Und Gründer Sebastian Stahl möchte die Jury mit einem Schnullerspender von sich überzeugen. Außerdem wir den Löwen gekeimtes Müsli vorgestellt. Mehr über die "blinkybox", "Keimster" und die anderen Produkte aus Folge 10 erfahren Sie in unserer ausführlichem Nachbericht: "Die Höhle der Löwen" 2019: Das sind die Produkte in Folge 10

30. Oktober: Fahrrad, Kinderklamotten, Bohrhilfe

In Folge 9 standen wieder interessante Pitches an: Autositzbezüge, ein variables Fahrrad und ein besonders gesunder Fitness-Riegel. Wer bekommt einen Deal? Hier finden Sie eine ausführlichen Nachbericht zur neunten Folge von DHDL: "Die Höhle der Löwen", heute Folge 9: Gibt es einen Deal für den Fitness-Riegel?

23. Oktober: Dagmar Wöhrl investiert in Tee mit Rum

Für 450.000 Euro bekommt Dagmar Wöhrl 15 Prozent der Firmenanteil bei Noveltea. Der Tee der Gründer ist hochprozentig - in den Mischungen mit Gin, Rum oder Whiskey stecken um die elf Prozent Alkohol. Ralf Dümmel lässt sich von der Interdental-Zahnbürste Wingbrush überzeugen und investiert 400.000 Euro in das Produkt. Die Gafferwand und auch Rock the Billy konnten keinen Deal klar machen. Hier geht es zum Nachbericht: "Die Höhle der Löwen" 2019: Folge 8: Tanzworkshop und Tee mit Rum für Dagmar Wöhrl

22. Oktober: Tee und Sichtschutz - die Produkte in Folge 8

Ein Gründer hat sich einem Problem im Deutschen Straßenverkehr angenommen. Mit seiner "Gafferwand" will er künftig Stau und gefährliche Situationen vermeiden. Der Sichtschutz soll in weniger als zwei Minuten montierbar sein. Außerdem gibt es heute Abend in Folge 8 auch ein medizinisches Produkt. Hier geht es zu der ausführlichen Produktvorstellung: "Die Höhle der Löwen" 2019: Produkte in Folge 8 im Überblick

16. Oktober: Marshmallow mal anders

In Folge 7 von "Die Höhle der Löwen" 2019 stellt unter anderem das Gründer-Paar Robert (53) und Stephanie (45) Ackermann ihre Erfindung vor: Sie haben den Marshmallow revolutioniert. Wie gewohnt wird die süße Zuckerbombe von außen geröstet, doch im inneren verbirgt sich das Geheimnis - ein Eiskern. Das Paar vertreibt ihre Erfindung bereits erfolgreich im Online Shop und auf Food-Messen, hat es bisher aber nicht in den Einzelhandel geschafft. Das wollen die beiden nun mit der Hilfe eines Investors ändern. Denen schmeckt das Eis, doch reicht es für einen Deal? Dies und mehr erfahren Sie in unserem Nachbericht: "Die Höhle der Löwen" 2019, Folge 7: Die Marshmallow-Revolution.

9. Oktober: Streit in Folge 6

In der sechsten Sendung der aktuellen Staffel warten auf die Investoren wieder fünf außergewöhnliche Produkte. Mit dabei sind neben elektronischen Longboards auch asiatische Marinaden und fitnesstaugliche Kosmetikproukte. Das Buhlen um ein Produkt der Sendung sorgt für einen kleinen Eklat zwischen Dümmel und Glagau. Worüber sich die Investoren streiten, erfahren Sie in unserem Nachbericht zu Folge 6: "Die Höhle der Löwen" 2019: Dümmel und Glagau zoffen sich.

2. Oktober: Der neue Löwe Nils Glagau steigt bei AER ein

Die drei Gründer Arne Kronmeyer, Levin Trautwein und Hedda Liebs konnten mit ihrer Erfindung - einer Art Wurfpfeil für Luftaufnahmen - bereits überzeugen: Ihr Produkt wurde bei Bundesligavereinen, Werbespots und bei einem Red Bull Extremsportevent eingesetzt. Nils Glagau schlug zu und sicherte sich einen Anteil von fünfzehn Prozent für 150.000 Euro. Welche Produkte in Folge 5 noch überzeugen konnten: Die Höhle der Löwen" 2019: Ralf Dümmel investiert zweimal in Folge 5

25. September: Gründer präsentieren Reiniger für Campingtoiletten

Auch in Folge 5 von "Die Höhle der Löwen" 2019 warten auf die Jurymitglieder wieder fünf ausgefallene Produkte. Mit dabei ist heute Abend auch eine Maschine, die Campingtoiletten vollautomatisch reinigen kann. Ob das die Gründer überzeugen kann? Welche anderen Produkte in Folge 5 präsentiert werden, können Sie in unserer Vorschau lesen: "Die Höhle der Löwen" 2019 heute: Spannende Produkte in Folge 5

17. September: RENJER reist aus Schweden an

Folge 3 von "Die Höhle der Löwen" wird international: Das Start-up RENJER reist extra aus Schweden an, um den Investoren ihr Produkt vorzustellen. Die Gründer möchten die Jury mit Trockenfleisch von Wildtieren überzeugen, das bislang nur auf dem skandinavischen Markt erhältlich ist. Welche Produkte heute sonst in "Der Höhle der Löwen" vorgestellt werden, lesen Sie hier: "Die Höhle der Löwen" 2019, Folge 3 heute: RENJER reist aus Schweden an

10. September: Millionendeal für nachhaltige Kaffeekapseln

Auch in Folge 2 von "Die Höhle der Löwen" 2019 stellten fünf Gründer den Löwen ihre Produkte vor und hofften damit überzeugen zu können. Besonders ein Produkt hatte es den Investoren angetan: Für die nachhaltigen Kaffeekapseln aus Holz bot Ralf Dümmel eine Million Euro - und damit doppelt so viel wie von den Gründern gefordert, für 20 Prozent des Unternehmens. Wer konnte die Jury in Folge 2 sonst noch überzeugen? Mehr dazu lesen Sie hier: "Die Höhle der Löwen" 2019: Das waren die Produkte in Folge 2

3. September: Staffelstart der Gründershow

Die sechste Staffel der beliebten Vox-Sendung läuft nun im Fernsehen. Mit dem bewährten DHDL-Konzept und einem neuen Jurymitglied werden wieder innovative Produkte getestet. So unter anderem die "Wheelblades", entwickelt von Patrick Mayer aus Maienfeld in der Schweiz. Bei seinem Produkt handelt es sich um Outdoor-Hilfsmittel für Gehbehinderte. Er erhofft sich ein Investment von 100.000 Euro für 10 Prozent der Anteile an seinem Unternehmen. Ob die "Löwen" anbeißen werden? Hier lesen Sie unseren Nachbericht zur Folge 1 von "Die Höhle der Löwen": Die Produkte in Folge 1.

28. August: Judith und ihre "kratzbürstigen aber liebsten Kollegen"

Vor wenigen Tagen fand eine Pressekonferenz zur neuen Staffel von "Höhle der Löwen" auf Vox statt und Unternehmerin Judith Williams hat ihren Fans auf Instagram einen kleinen Einblick gewährt. Die 47-Jährige veröffentlichte ein Selfie von sich in der Maske aber auch Fotos von DHDL-Moderator Amiaz Habtu und ihrem altbekannten Jury-Kollegen Frank Thelen.

Wen die beliebte Investorin wohl mit kratzbürstig gemeint hat? Jedenfalls freue sie sich riesig auf ihre Kollegen, wie sie in dem Post auf Instagram schreibt.

21. August: Diese beiden Start-ups sind in Folge 1 dabei

In der ersten Folge der sechsten Staffel wird den "Löwen" die Lern-App "Skills4School" vorgestellt. Gründer Rubin Lind ist selbst erst 19 Jahre alt. Seine App richtet sich an Lehrer und Schüler und verwendet einen Algorithmus, der den Lernfortschritt ermittelt und angepasste Inhalte vorschlägt.

Patrick Mayer stellt sein Start-up "Wheelblades" vor. Der begeisterte Wintersportler hatte einen schweren Snowboard-Unfall und ist seitdem auf einen Rollstuhl und Gehhilfen angewiesen. Seine Erfindung "Wheelblades" soll anderen Menschen mit Bewegungseinschränkungen ein Stück Unabhängigkeit wiedergeben. Die speziell angefertigte Kufen werden unter die Vorderräder eines Rollstuhls gesteckt und sollen das Einsacken im Schnee verhindern. Die "Wheelblades" können auch bei einem Kinderwagen oder einem Rollator zum Einsatz kommen.

29. Juli: Wer sitzt in der Jury?

Die Jury ist bei "Die Höhle der Löwen" 2019 so groß wie noch nie: Sieben Investoren werden versuchen, gute Deals abzuschließen. Allerdings sind nie alle gleichzeitig anwesend. Die Löwen wechseln sich auf den fünf Investoren-Stühlen ab.

In dieser Staffel gibt es mit Nils Glagau einen Neuzugang. Er ist Geschäftsführer des Unternehmens Orthomol, bei dem sich alles um Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel dreht. Das Unternehmen hat jährlich einen Umsatz von 100 Millionen Euro.

Das sind alle Investoren in der Übersicht:

Frank Thelen

Ralf Dümmel

Dagmar Wöhrl

Carsten Maschmeyer

Georg Kofler

Judith Williams

Nils Glagau

27. Juli: Der Start-Termin steht fest

Bald ist "Die Höhle der Löwen" wieder geöffnet: Mutige Gründer werden sich dann den namenhaften Investoren in der Jury stellen und versuchen, einen Deal für ihre Produkte zu bekommen. Los geht es am 3. September 2019. Die neuen Folgen laufen dann immer dienstags auf Vox.

Wie schlagen sich die Gründer? Was versprechen die Produkte? Wie reagieren die Löwen? Wir berichten ab sofort in diesem News-Blog über die Neuigkeiten zur aktuellen Staffel. (AZ)

