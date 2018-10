"Die Höhle der Löwen" auf Vox: Wer sitzt in der Jury?

Kampf gegen Überfischung

Trotz Rückwurfverbot: Beifang landet offenbar weiter im Meer

Landet noch immer zu viel Beifang in Nord- und Ostsee? Daten legen nahe, dass Fischer sich nicht an das von der EU beschlossene Rückwurfverbot halten. Forscher will Überwachungskameras an Bord.