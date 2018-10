"Die Höhle der Löwen" heute: Das sind die Produkte und Kandidaten in Folge 7

18:32 Uhr

Bei "Die Höhle der Löwen" 2018 möchten Gründer mit ihren Produkten überzeugen. Hier erhalten Sie eine Vorschau auf die Produkte und Kandidaten der 7. Folge.

"Die Höhle der Löwen" 2018 geht in die 7. Runde. Auch in dieser Folge versuchen die Kandidaten, die Löwen von ihren Produkten zu überzeugen. Die aktuelle Folge dreht sich unter anderem um Renovierungsbedarf, Spezial-Unterwäsche und Sicherheit für Kinder im Netz.

"Die Höhle der Löwen" 2018: Das sind die Produkte und Kandidaten in Folge 7

Mario Ballheimer mit dem "Abdeckblitz"

In Folge 7 möchte Mario Ballheimer die Jury mit dem "Abdeckblitz" überzeugen. Hierbei handelt es sich um ein selbstklebendes Schutzvlies, das bei Renovierungsarbeiten eingesetzt werden kann. Durch das Produkt sollen Heimwerkerarbeiten schneller und sauberer verrichtet werden können. Es soll auf sämtlichen Materialien haften und anschließend schnell und rückstandslos zu entfernen sein.

Die Idee zum Produkt entwickelte der Maler- und Lackierermeister aufgrund seiner täglichen Probleme im Arbeitsalltag. Eine selbstklebende Variante des Schutzvlies stellt für den Gründer deshalb die ideale Alternative zu den herkömmlichen, problematischen Produkten dar.

Julia Steinbach und Daniela Westberg-Heuer mit den "Kaiserschlüpfern"

Der Kaiserschlüpfer soll Frauen nach der Entbindung per Kaiserschnitt das schmerzfreie Tragen von Unterwäsche ermöglichen. Herkömmliche Unterwäsche sei laut den Gründerinnen gänzlich ungeeignet für die frisch gebackenen Mamas. Häufig drücke der Bund auf die heilende Wunde, was Schmerzen verursache. Um dies zu verhindern, konzipierten die beiden spezielle Unterwäsche mit hohem Bund und einer integrierten Tasche für Kühlkissen, um die Wunde angenehm zu kühlen.

Auch weitere Produkte wie Unterwäsche für Regelschmerzen oder nach Spontangeburten finden mittlerweile im Sortiment der Marketingfachfrau und Hebamme Platz.

Judith Williams nimmt die "Kaiserschlüpfer" genauer unter die Lupe. Bild: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Anna Bründermann und Katharina Meyer aus München mit "Küchentratsch"

Hinter dem Namen "Küchentratsch" verbirgt sich eine Backstube, die von mittlerweile 35 Senioren betrieben wird. Diese stellen Kuchen und Torten her, die an zahlreiche Firmen und Privatkunden in ganz München verkauft werden.

Ziel ist es jedoch nicht nur, den Gewinn des Unternehmens zu steigern. "Küchentratsch" bringt zudem Senioren zusammen und verschafft ihnen die Möglichkeit, ihre Rente ein wenig aufzubessern.

Sascha Wolter mit "Frittenlove"

Der Sternekoch lebt in seinem Startup "Frittenlove" seine Vorliebe zu dem beliebten Fastfood-Klassiker aus. Allerdings suchte er nach alternativen Varianten, um seinen Restaurantgästen besondere kulinarische Highlights bieten zu können. So zählen zu den beliebtesten Sorten unter anderem Kichererbsen-, Rösti-, oder Trüffelpommes.

Selbstverständlich überzeugen sich die Löwen selbst von der Qualität der Fritten und verschaffen sich mit einem Geschmackstest einen besseren Eindruck vom Produkt.

Dr. Nicolai Erbs mit "Privalino"

Häufig werden Kinder im Netz belästigt. Ob Cyber-Grooming, Sexting, oder Cyber-Mobbing. Nicht selten geht diese Gefahr von erwachsenen Usern aus, die sich als Kinder ausgeben. Hiergegen soll der Instant-Messenger "Privalino" Abhilfe schaffen.

Ein Algorithmus soll verschiedene Faktoren des Schreibstils auf Anomalien überprüfen und dadurch Erwachsene erkennen. Bei Abweichungen wird bei den Eltern eine Art Alarm ausgelöst, damit diese den Kontakt ihres Kindes überprüfen können.

Nicolai Erbs stellt den Instant-Messenger "Privalino" vor. Bild: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

