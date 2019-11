vor 18 Min.

"Die Höhle der Löwen" heute live im TV: Stream, Sendetermine, Jury

Auch heute kommt "Die Höhle der Löwen" 2019 live im TV und Stream. Alle Infos rund um Sendetermine, Folgen, Jury und Übertragung finden Sie hier in der Übersicht.

Folge 11 von " Die Höhle der Löwen" 2019 heute ist vorerst die letzte der neuen Staffel. Welche Produkte am heutigen 12.11.19 mit dabei sind, können Sie bereits vorab in unserer Vorschau lesen: "Die Höhle der Löwen" 2019, Folge 11 heute: Die Produkte am 12.11.19

Jury, Termine und Übertragung live im TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos zu "Die Höhle der Löwen" 2019.

"Die Höhle der Löwen" 2019, Staffel 6: Die Sendetermine

Staffel 6 von "Die Höhle der Löwen" startete am 3. September 2019 auf Vox. Die Sendung ist wie in den vergangenen Jahren wieder jeden Dienstag ab 20.15 Uhr zu sehen. Insgesamt wird es elf Folgen geben.

"Die Höhle der Löwen" 2019: Das sind Jury und Investoren in Staffel 6

In Staffel 6 gibt es Verstärkung: Mit Neuzugang Nils Galgau haben die Gründer nun bei sieben Löwen die Chance auf den Deal ihres Lebens. Hier geben wir eine Übersicht über die Jury - wie Vox bekanntgab, wird aber nicht jeder Investor in jeder Folge auftauchen.

Frank Thelen

Ralf Dümmel

Dagmar Wöhrl

Carsten Maschmeyer

Georg Kofler

Judith Williams

Nils Glagau

"Die Höhle der Löwen" 2019 heute live im TV und Stream - Infos zu Übertragung und Wiederholung

Im TV sind die Folgen immer am Dienstagabend ab 20.15 auf Vox zu sehen. Im Live-Stream werden sie auf TV Now übertragen. Dieser Service ist aber nur für eine Testphase von 30 Tagen kostenlos. Danach fallen 2,99 pro Monat an. Laut Sender ist das Abo monatlich kündbar.

Sendung verpasst? Wiederholungen gibt es direkt nach der Ausstrahlung der jeweiligen Folge auf TV Now. Außerdem laufen die Folgen auch immer freitags ab 20.15 Uhr auf ntv als Wiederholung. (AZ)

