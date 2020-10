18:09 Uhr

Die Höhle der Löwen mit Folge 8: Produkte und Gründer heute mit Yucona

"Die Höhle der Löwen" 2020: Heute läuft Folge 8 der Gründershow. In unserer Vorschau erfahren Sie welche Produkte und welche Gründer heute am Start sind.

Auch heute Abend geht es in der Sendung " Die Höhle der Löwen" wieder um innovative Ideen und spannende Erfindungen. In Folge 8 wird den Investoren erneut das ein oder andere interessante Produkt vorgestellt - unter anderem die erste wiederverwendbare Wasserfilterkartusche.

In unserer Vorschau erfahren Sie hier bei uns alle Infos rund um die Gründer und Produkte heute am 19.10.20 in Folge 8.

Vorschau zu "Die Höhle der Löwen": Gründer und Produkte heute in Folge 8

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 8 von "Die Höhle der Löwen" läuft am 19.10.2020 um 20.15 Uhr auf Vox.

Gründer und Produkte

Yucona: Richard Birich aus Paderborn präsentiert gemeinsam mit seiner Cousine Inga Plochow den Löwen die erste wiederverwendbare Wasserfilterkartusche.

AHO.BIO: Lokales Superfood? Die Freunde Jannis Birth und Alexander Wies haben nach einer dreijährigen Reise zurück in Deutschland ihr eigenes Unternehmen AHO.BIO gründeten.

NUI Cosmetics: In vielen Kosmetika ist das Blut der Schildläuse enthalten. Swantje van Uehm hat eine Produktwelt mit veganen Kosmetikprodukten erschaffen.

Twentyless: Mit Twentyless stellt Eike Meyer den Löwen seine umweltfreundliche Reinigungskonzentrate in Glasflaschen vor. Diese bestehen aus natürlichen Stoffen wie Milchsäure, Zitronensäure oder Zuckertensiden, die mit Wasser gemischt werden.

HYCONNECT: Dr. Lars Molter hat mit FAUSST ein spezielles Verbindungselement erfunden, welches Metall und Faserverbundelemente sicher miteinander zusammenfügt. So soll Gewicht gespart werden.

"Die Höhle der Löwen" 2020 : Alle Infos zu DHDL finden Sie hier

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury

Das sind die Investoren in der Jury von Die Höhle der Löwen.

Moderator

Hier stellen wir Moderator Amiaz Habtu im Porträt vor.

Übertragung

Das sind die Infos zur Übertragung von Die Höhle der Löwen im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Das sind die Sendetermine und die Sendezeit zu Die Höhle der Löwen 2020.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen