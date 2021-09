Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 13.9.21 den Film "Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz". Wann genau ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast?

Es bleibt spannend im September: Das ZDF strahlt heute Abend den Film "Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz" aus. Sie suchen nach Informationen? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir sagen Ihnen, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mitspielen, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung in der Mediathek gibt.

TV-Termin: "Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz" heute am 13.9.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz" ist am Montag, 13. September 2021, im ZDF zu sehen. Beginn ist um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von 88 Minuten. Sie haben heute Abend schon etwas anderes vor? Kein Problem: "Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz" steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz"

In Berlin ist die Luft heiß: Rockerclans stehen sich unversöhnlich gegenüber. Die Stimmung ist aufgeheizt, Gewalt ist an der Tagesordnung. Unklar ist dabei auch die Rolle der einen oder anderen Polizistin, des einen oder anderen Polizisten. Die Staatsanwältin Judith Schrader hat es sich zur Aufgabe gemacht, in der organisierten Kriminalität aufzuräumen.

Einen wichtigen Fall bekommt Schrader auf den Tisch, als eine Frau bei einem Vorfall im Milieu entführt und getötet wird. Für die Staatsanwältin ist die Sache schnell klar, weswegen sie eine Haftstrafe für die beiden Angeklagten fordert. Zu ihrem Ärger schafft es ihre Gegenspielerin Andrea Marquart, die beiden rauszuhauen. Auch Clanchef Dragan Boskov kommt zunächst ungeschoren davon.

Eine neue, dramatische Wendung nimmt der Fall, als nur einen Tag nach der Verhandlung einer der Freigesprochenen erschossen wird. Michael Pollmann, von Beruf Zivilfahnder, erhält den Auftrag, mitzuermitteln. Doch schnell ist er selbst im Fokus: Judith Schrader und Jochen Montag vermuten, dass Pollmann zur Beschleunigung der Ermittlungen zu Selbstjustiz greift.

Die Situation spitzt sich zu, immer mehr Menschen geraten in Gefahr. Können die Ermittler ein großes Blutvergießen verhindern?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz" im Cast

Judith Schrader - Nadja Uhl

- Nadja Uhl Jochen Montag - Dirk Borchardt

Montag - Michael Pollmann - Jörg Schüttauf

- Dragan Boskov - Branco Tomovic

- Branco Tomovic Marco Kretschmer - Pit Bukowski

- Emre Topal - Walid Al-Atiyat

- Walid Al-Atiyat Patrick Odonkor - Malick Bauer

Andrea Marquart - Judith Engel

- Oberstaatsanwalt Welz - Sebastian Schwarz

- Tayfun Bastürk - Altamasch Noor

- Altamasch Noor Ralf Wernicke - Martin Baden

- Sandra Kurz - Marie Schöneburg

Anna Liebrecht - Lara Feith

- Simone Liebrecht - Malina Ebert

- Richterin Riedel - Inga Dietrich

"Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz" zeitunabhängig anschauen? Den Film finden Sie in voller Länge auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

