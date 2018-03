Die Jury bei "Germany's Next Topmodel" kurz vorgestellt

11:59 Uhr

Die Jury von GNTM 2018 (von links): Thomas Hayo, Heidi Klum und Michael Michalsky. Sie wollen "Germany's next Topmodel" finden. Nach der Karibik agiert das Trio nun in Los Angeles.

Die 13. Staffel von "Germany's Next Topmodel" läuft zurzeit auf ProSieben. Lesen Sie hier, wer 2018 neben Model-Mama Heidi Klum in der Jury sitzt.

"Germany's next Topmodel" 2018: Die Jury kommt Ihnen wahrscheinlich bekannt vor

Heidi Klum muss man nicht mehr vorstellen. Schon zum 13. Mal sucht sie auf ProSieben "Germany's next Topmodel", kurz GNTM. Sie moderiert die Sendung nicht nur, sie produziert sie auch und ist Teil der Jury. An der Seite der 44-jährigen GNTM-Chefin sind wieder Thomas Hayo und Michael Michalsky. Hier alles zur Jury von GNTM 2018.

GNTM-Juror Thomas Hayo ist schon seit der sechsten Staffel dabei

Thomas Hayo, 49, ist seit der sechsten Staffel Teil der Jury von "Germany’s next Topmodel". Der Creative Director lebt seit 23 Jahren in der Modemetropole New York. Dort war er bereits Key Account Manager von Levi's und betreute daneben Kampagnen für Kunden wie Pepsi, Rolex, Axe und Sony-Ericsson. Seine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet und im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Heute arbeitet er als selbstständiger Creative Director - konzeptioniert und realisiert Werbekampagnen von der Grundidee über die Suche nach geeigneten Fotografen und Stylisten bis zum fertigen Spot oder Fashionfilm. Dadurch kommt er mit den weltweit erfolgreichsten Fotografen, Regisseuren und Modelagenturen in Kontakt und hat, so ProSieben, schon unzähligen jungen Frauen den Weg in die Modelwelt geebnet.

GNTM 2018: Auch Michael Michalsky ist wieder in der Jury

Michael Michalsky, 50, ist zum dritten Mal Teil der GNTM-Jury. Er gehört zu den erfolgreichsten Designern Deutschlands. Er arbeitete als Design Manager für Levi's in Deutschland und prägte die Marke Adidas als Worldwide Creative Director. Seit 2005 arbeitet Michalsky als Creative Director für die Modemarke MCM und gründete sein eigenes Mode- und Lifestyleunternehmen in Berlin. Zweimal jährlich präsentiert Michalsky während der Berlin Fashion Week die StyleNite mit den Michalsky-Fashion-Shows. Berühmte Topmodels und vielversprechende Newcomerinnen präsentieren dort seine neuesten Kollektionen. In diesem Zusammenhang entdeckte er unter anderem Toni Garrn, Andreja Pejić und Eveline Hall. (AZ)

