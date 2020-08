16:06 Uhr

"Die Katzen-Kita": Sendetermine, Übertragung und Moderatorin Birga Dexel

In wenigen Wochen startet die Sendung "Die Katzen-Kita" bei Vox. Hier lesen Sie alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und der Moderatorin Birga Dexel im Überblick.

Von Carla Gospodarek

Mit "Die Katzen-Kita" bringt Vox in Kürze eine neue Tier-Doku an den Start. In dem Format empfängt Katzenexpertin Birga Dexel einmal wöchentlich verschiedene Katzenkinder, die gemeinsam mit ihren Familien in der Großstadt leben. In einem kleinen Häuschen will sie die Tiere in Gruppen- und Einzeltrainings fit für ein urbanes Leben machen und typische Verhaltensprobleme gleich zu Beginn des Lebens abtrainieren.

Hier in unserer Übersicht finden Sie alle Informationen rund um Sendetermine und Übertragung von "Die Katzen-Kita". Außerdem stellen wir Ihnen die Moderatorin und Katzenexpertin Birga Dexel vor.

"Die Katzen-Kita": Die Sendetermine im Überblick

"Die Katzen-Kita" startet am Samstag, 5. September 2020, bei Vox. Die Sendung beginnt um 19.05 Uhr und dauert knapp 60 Minuten.

So sehen Sie "Die Katzen-Kita" in der Übertragung

Die Sendung "Die Katzen-Kita" ist bei Vox live im TV und im Stream zu sehen. Haben Sie eine Sendung verpasst? Kein Problem, die Folgen laufen auch noch einige Zeit nach der TV-Ausstrahlung als Wiederholung bei TV Now. Eine Premium-Mitgliedschaft ist laut Anbieter für 4,99 Euro im Monat erhältlich.

"Die Katzen-Kita": Das ist die Moderatorin Birga Dexel

Birga Dexel arbeitet als international anerkannte Katzenexpertin und Katzenverhaltenstherapeutin. Neben diverse Fachbüchern und -artikeln in Katzenmagazinen, gründete die Tierschützerin im Jahr 2004 ihre eigene Praxis und eröffnete später das „Cat Institute Birga Dexel“, in der sie Katzenhalter in allen Fragen rund um ihre Stubentiger berät.

