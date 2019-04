20:45 Uhr

"Die Liebe, ein seltsames Spiel": So wird der Münchner Tatort heute

Im Tatort heute aus München geht es um ein Netz aus Liebe, Sex und Enttäuschungen. Ein Krimi mit Stärken - und einer großen Schwäche. Lohnt sich "Die Liebe, ein seltsames Spiel"? Die Kritik.

Von Stefan Drescher und Rupert Huber

Hinweis der Redaktion: Der Münchner Tatort heute ist eine Wiederholung. Die Erstausstrahlung von "Die Liebe, ein seltsames Spiel" fand am 21. Mai 2017 statt. Das schrieben wir damals in unserer Kritik über den neuen Fall mit Batic und Leitmayr:

Handlung: Der München-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Viele Jahre hat der smarte Architekt Thomas Jacobi (Martin Feifel) erfolgreich mit seinen Affären jongliert. Doch dann liegt eines Morgens eine seiner Freundinnen tot in der Einfahrt vor ihrem Wohnhaus. Als eine Nachbarin auch noch erzählt, dass sie am Abend zuvor gehört hat, wie in der Wohnung der jungen Frau heftig gestritten wurde, fällt der Verdacht der Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) sofort auf ihren Freund.

Doch Jacobi hat ein Alibi. Er war zur Tatzeit bei seiner Hausärztin (Juliane Köhler). Als diese kurz darauf ebenfalls tot ist und sich herausstellt, dass sie nicht nur seine Ärztin sondern ebenfalls seine Lebensgefährtin war, enthüllt sich das ganze Ausmaß des Beziehungsgeflechts. Immer mehr Frauen tauchen auf und alle haben ein Motiv: Eifersucht.

Kritik: Lohnt es sich, beim Tatort "Die Liebe, ein seltsames Spiel" einzuschalten?

Es geht in erster Linie um Frauen in der neuen Münchner Tatort-Folge „Die Liebe, ein seltsames Spiel“. Zwei von ihnen sterben, andere kommen davon. Was sie eint, ist der Sex, den die Damen mit einem Typen (gute Rolle für Martin Feifel) haben, der sehr raffiniert vorgeht und alle – auf gut bayerisch – mit den jeweils anderen bescheißt.

Heike Gonzor (Anastasia Papadopoulou), eine der Geliebten von Thomas Jakobi, wird von Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) über ihren Geliebten aufgeklärt. Bild: Claussen+Putz Filmproduktion, BR

Es gibt Sex, Beziehungsklimbim und Verwirrungen. Die machen auch nicht vor Batic Halt, der es mit einer verheirateten Frau treibt. Problematisch. Nicht nur weil sein Kollege analog zu Loriot witzelt, er habe jetzt „was Eigenes“. Ermittelt wird auch, so bleibt das Ganze ungeachtet der üblichen Scherze des Hauptkommissar-Duos leidlich spannend.

Vielleicht wollte der BR nach dem blutigen Tatort-Beitrag „Der Tod ist unser ganzes Leben“ einen Kontrast schaffen. Ja, gerne. Aber mehr München bitte! Und keine fleckigen Glas-Betonbauten wie überall als typische Location. Für einen München-Tatort ist das zu wenig.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Münchner Tatort heute

Ivo Batic: Miroslav Nemec

Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Thomas Jacobi: Martin Feifel

Nicole Büchner: Hanna Scheibe

Dr. Andrea Slowinski: Juliane Köhler

Dr. Julia Stephan: Anna Schäfer

Anna Marie Fritsch: Genija Rykova

Heike Gonzor: Anastasia Papadopoulou

Kalli Hammermann: Ferdinand Hofer

Max Heimerl: Wowo Habdank

Therese Heimerl: Marlene Morreis

Helga Maitz: Eva Ingeborg Scholz

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Kommissare: Batic und Leitmayr sind das Tatort-Team in München

Miroslav Nemec alias Ivo Batic und Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr sind echtes Tatort-Urgestein. Seit 1991 ermittelt das Duo in München. Batic und Leitmayr kennen sich in- und auswendig, sind mehr Freunde als Kollegen. Es wird gern gefrotzelt, beide sind auf einer Wellenlänge - allerdings nicht immer. Gelegentlich kann es auch mal laut werden zwischen den beiden. Beide sind alleinstehend, haben immer mal wieder weibliche Bekanntschaften, allerdings nie von Dauer.

Batic, gebürtiger Kroate und bei Pflegeeltern im Berchtesgadener Land aufgewachsen, ist leidenschaftlich und kann auch mal austeilen. Ungerechtigkeit und Ausländerhass bringen ihn schnell in Rage. Bei seinen Ermittlungen setzt er gern auf Bauchgefühl und Instinkt. Leitmayr ist ein Münchner Original, aufgewachsen im Glockenbachviertel, ein Grantler mit philosophischem Tiefsinn und ebenfalls starkem Gerechtigkeitsempfinden. Seit 2014 werden sie vom jungen Kriminalkommissar Karl-Heinz Hammermann, genannt Kalli, unterstützt.

