"Die Live-Show bei dir zuhause" heute: Start, Moderatoren, Live im TV und Stream

Heute Abend startet "Die Live-Show bei dir zuhause" auf ProSieben. Alle Infos rund um Start, Moderatoren und zur Übertragung live im TV und Stream gibt es hier.

"Die Live-Show bei dir zuhause" wird heute Abend das erste Mal im deutschen TV zu sehen sein. In der ProSieben-Show präsentiert das Moderatorenduo Steven Gätjen (Sorry für alles) und Matthias Opdenhövel (The Masked Singer) ein Nachbarschafts-Duell der ganz besonderen Art. Hier erfahren Sie alle Infos rund um Konzept und Übertragung der neuen Show.

Der Sendetermin für die erste Sendung von "Die Live-Show bei dir zuhause" ist der heutige 12. Oktober 2019.

Daniel Rosemann, ProSieben-Senderchef, hat das neue Format so zusammengefasst: "Wir hatten vor drei Jahren viel Freude mit dem ‚Auswärtsspiel‘. Jetzt haben wir am Konzept gefeilt: Wir lassen zwei benachbarte Familien oder Wohngemeinschaften mitten auf ihrer Straße gegeneinander antreten – und verwandeln die Nachbarschaft in die ProSieben-Arena. Außerdem stellen wir den Teilnehmern mit Steven Gätjen und Matthias Opdenhövel zwei Spielführer zur Seite. Die beiden sind ein unschlagbares Live-Doppel, das zum ersten Mal gemeinsam durch eine große Samstagabendshow führt."

"Die Live-Show bei dir zuhause" heute Abend live im TV und Stream erleben

Übertragen wird die Sendung am 12. Oktober um 20.15 Uhr bei ProSieben. Neben der Live-Übertragung im Fernsehen können Sie auch den kostenlosen Streamingservice Joyn nutzen, der sich momentan noch komplett über Werbeeinnahmen finanziert und keine Abo-Gebühren erfordert.

Die Moderatoren von "Die Live-Show bei dir zuhause" vorgestellt

Was viele vielleicht nicht über Steven Gätjen wissen: Er wurde 1972 in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona geboren, da sein Vater dort als Arzt arbeitete. Erst als er drei Jahre alt war, zog seine Familie zurück nach Deutschland. Er macht schließlich im Hamburg sein Abitur, wo er auch heute noch mit seiner Lebensgefährtin wohnt. Moderiert hat der 47-Jährige bereits zahlreiche Sendungen, darunter die deutsche Ausstrahlung der Oscars, diverse TV-Total-Events und seit neuestem "Sorry für alles".

Matthias Opdenhövel wurde in Detmold in Nordrhein-Westfalen geboren und studierte Betriebswirtschaftslehre in Würzburg. Sein Studium brach er zugunsten eines Praktikums bei der Lippischen Rundschau ab und er arbeitete schließlich als Moderator und Redakteur beim Musiksender VIVA. Gemeinsam mit Aleksandra Bechtel moderierte er von 1997 bis 1998 "Bitte Lächeln" bei RTL II bevor er schließlich "Die Quiz-Show" auf Sat.1 moderierte. Von 2003 bis 2006 war Opdenhövel auch Stadionsprecher bei Borussia Mönchengladbach. Wie sein Kollege Steven Gätjen hat auch er viele Sendungen von und mit Stefan Raab moderiert.

Nun stehen die beiden Moderatoren für "Die Live-Show bei dir zuhause" erstmals gemeinsam vor der Kamera. (AZ)

