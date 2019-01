15:34 Uhr

Lottozahlen: Heute am Mittwoch bringen die Gewinnzahlen 20 Millionen

Die Lottozahlen heute am 9.1.19 sind bis zu 20 Millionen Euro wert. So hoch stand der Jackpot beim Lotto am Mittwoch lange nicht mehr. Hier die Zahlen nach der Ziehung.

Die Lottozahlen heute am Mittwoch, 9. Januar, könnten einen Glückspilz bis zu 20 Millionen Euro reicher machen. So hoch steht nämlich der Lotto-Jackpot, nachdem in den vergangenen Wochen niemand mehr alle Gewinnzahlen richtig auf seinem Tippschein vereint hatte.

Lottozahlen heute, 9. Januar 2019

Lottozahlen : werden ermittelt

: werden ermittelt Superzahl : wird ermittelt

: wird ermittelt Spiel 77 : wird ermittelt

: wird ermittelt Super 6: wird ermittelt

(Die Zahlen werden hier wie üblich ohne Gewähr auf Richtigkeit veröffentlicht.)

Lotto am Mittwoch: Quoten zu den Lottozahlen

Ein Lottojackpot von 20 Millionen Euro an einem Mittwoch so wie heute kommt nicht allzu oft vor. Denn häufig wird der Gewinntopf schon vorher geknackt. Aktuell hatte aber kein Lotto-Spieler dieses Glück. Auch bei der jüngsten Ziehung am Wochenende gab es in der Gewinnklasse 1 beim Lotto keinen Gewinner. Hier die Quoten, die es zuletzt für die richtigen Lottozahlen gab:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 0 × unbesetzt 2 6 Richtige 6 × 439.221,90 € 3 5 Richtige + SZ 137 × 6.417,60 € 4 5 Richtige 1.188 × 2.220,20 € 5 4 Richtige + SZ 5.603 × 156,90 € 6 4 Richtige 47.339 × 37,10 € 7 3 Richtige + SZ 86.707 × 20,20 € 8 3 Richtige 731.319 × 10,80 € 9 2 Richtige + SZ 648.191 × 5,00 €

Immerhin sechs Spieler hatten also sechs Richtige, wofür sie jeweils 439.221 Euro kassierten. Die entscheidende Superzahl fehlte ihnen aber allen.

Trotz der äußerst niedrigen Gewiunnchance von 1:139 Millionen gab es allein im vergangenen Jahr in Bayern 24 neue Lotto-Millionäre. Wie das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat mitteilte, ging der höchste Lotto-Einzelgewinn im Freistaat an einen Spielteilnehmer aus Mittelfranken. Für seinen Treffer in der Gewinnklasse 1 bekam er 11,35 Millionen Euro überwiesen. Im Spiel 77 gewannen sechs Teilnehmer aus Bayern Millionenbeträge.

Das kostet der Tipp auf die Lottozahlen heute, auf Spiel 77 und Super 6

Lotto spielen winkt zwar mit Millionengewinnen, hat aber auch seinen Preis. Jeder Tipp auf sechs Lottozahlen kostet einen Euro. Außerdem können Spieler für 2,50 an der Zusatzlotterie Spiel 77 und für 1,25 Euro an Super 6 teilnehmen.

Beim Spiel 77 sind sieben Ziffern der Spielscheinnummer entscheidend. Die Gewinnzahlen werden genau wie die Lottozahlen immer am Mittwoch und Samstag gezogen. Der Hauptgewinn beträgt mindestens 177.777 Euro - die Chance ist aber natürlich auch hier sehr gering: Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1:10 Millionen.

Spiel Super 6 läuft ähnlich ab: Die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer entscheiden über einen Gewinn und auch hierbei werden die Zahlen mittwochs und samstags gezogen. Die Chance auf den Jackpot liegt bei 1:1 Millionen. Spieler sollten aber bedenken, dass auch diese Wahrscheinlichkeit noch gering ausfällt und der Hauptgewinn mit 100.000 Euro niedriger ist als bei der anderen Zusatzlotterie.

Die Ziehung der Lottozahlen kann live im Studio verfolgt werden

Jede Lotto-Ziehung ist öffentlich: 20 Zuschauer können auch heute wieder im Studio in Saarbrücken dabei sein. Dafür ist aber eine Anmeldung über die Telefonnummer 0681 / 58010 oder per E-Mail über info@saartoto.de nötig. Ansonsten gibt es auf www.lotto.de einen Livestream am Mittwochabend. eine Aufzeichnung der Ziehung der Lottozahlen gibt es wie üblich am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr im ZDF. Die Quoten der Ziehung der Lottozahlen heute, 9. Januar 2019, werden dann einen Tag später veröffentlicht.

Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe gibt es unter anderem anonym und kostenlos über diese Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 0800 1 37 27 00. (AZ)

