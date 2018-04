vor 50 Min.

Die Lottozahlen heute bringen bis zu acht Millionen Euro Panorama

Die Lottozahlen heute am 25. April sind bis zu acht Millionen Euro wert.

Die Lottozahlen heute am Mittwoch, 25. April, sind bis zu acht Millionen Euro wert. Knackt ein Spieler den Jackpot beim Mittwochslotto?

Beim Lotto am Mittwoch sind die richtigen Lottozahlen heute bis zu acht Millionen Euro wert. So viel Geld liegt an diesem 25. April 2018 im Jackpot, nachdem in den vergangenen Wochen niemand den Topf geknackt hatte.

Bei der Ziehung am Wochenende war der Lotto-Jackpot unberührt geblieben. Zwar hatten zwei Spieler sechs Richtige getippt und kassierten dafür jeweils 785.961,00 Euro; für einen Volltreffer hätten sie aber auch die passende Superzahl gebracht - und die fehlte ihnen.

Das sind die Lottozahlen heute, 25. April 2018

Lottozahlen: werden ermittelt

Superzahl: wird ermittelt

Spiel 77: werden ermittelt

Super 6: werden ermittelt

(Alle Angaben immer ohne Gewähr)

Ob der Jackpot diesmal geknackt wird, steht am Donnerstagvormittag fest. Dann werden die aktuellen Quoten vom Mittwochslotto bekanntgegeben.

Ob es einen neuen Lotto-Millionär in Deutschland gibt, wird übrigens mit handelsüblichen, bedruckten Tischtennisbällen aus Zelluloid entschieden. Jede dieser Kugeln hat einen Durchmesser von 40 Millimetern und wiegt 3,09 Gramm - was natürlich im Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in Saarbrücken eichtechnisch geprüft wird, wie Lotto Niedersachsen auf der Webseite lotto.de betont.

Die Lotto-Kugeln werden maschinell bedruckt und anschließend mit einem speziellen Glanzlack versiegelt. "Damit am Ende keine Gewichtsunterschiede entstehen, werden die Kugeln mit einstelligen Zahlen dicker, die Kugeln mit zweistelligen Zahlen dünner lackiert", heißt es.

Das sind die größten Lotto-Gewinne der Welt 1 / 9 Zurück Vorwärts Der Traum vom großen Lotto-Glück zieht Millionen Menschen in aller Welt in seinen Bann. Hier kommt ein Überblick über die bislang größten Gewinne.

1,47 Milliarden Euro: Den bislang größten Lottojackpot räumen im Januar 2016 drei Gewinner in den USA ab. Wochenlang hatte es in der Powerball-Lotterie keinen Gewinner gegeben, der Jackpot war auf 1,568 Milliarden US-Dollar gestiegen.

642 Millionen Euro: Im August 2017 wächst der Powerball-Jackpot auf 758,7 Millionen Dollar an. Diesmal tippt nur eine Spielerin die richtigen Zahlen. Eine 53-jährige Frau aus Massachusetts holt sich den Riesen-Topf und wird damit zur größten Einzelgewinnerin in der Lotto-Geschichte. Sie kündigt sofort ihren Job in einem Krankenhaus.

491 Millionen Euro: Der mit 656 Millionen Dollar bisher drittgrößte Jackpot der Lotto-Geschichte wird Ende März 2012 in den USA geknackt. Die Rekordsumme der Lotterie Mega Millions verteilt sich auf Gewinnscheine in drei Bundesstaaten.

454 Millionen Euro: Eine 84-Jährige aus Florida gewinnt im Mai 2013 bei der US-Powerball-Lotterie mehr als 590 Millionen Dollar.

190 Millionen Euro: Die höchsten Einzelgewinne in Europa gehen im August 2012 an ein Ehepaar aus England und im Oktober 2014 an eine Person aus Portugal. Sie knacken jeweils den größtmöglichen Jackpot bei der Lotterie EuroMillions.

90 Millionen Euro: Ein Spieler aus Tschechien räumt im Mai 2015 erstmals den Rekordgewinn im Eurojackpot ab. Mehr geht bei dieser Lotterie nicht. Im Oktober 2016 hat als Zweiter ein Tipper aus Baden-Württemberg das Glück.

84,8 Millionen Euro: Der zuvor größte Gewinn in Deutschland ging dank eines Eurojackpot-Tippscheins im Sommer 2016 an einen Mann in Hessen.

45,4 Millionen Euro: Drei Tipper aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Thüringen teilen sich das Geld im Dezember 2007. Es ist der bisher höchste Gewinn beim Lotto "6 aus 49". dpa

Alle zwei Jahre wird der komplette Satz Lottokugeln ausgetauscht. Und wenn sie nicht im Einsatz sind, werden die Kugeln sicher in einem Tresor verschlossen.

Chance auf Lotto-Jackpot heute ist gering

Die Chance, den Hauptgewinn beim Lotto zu erhalten, ist auf jeden Fall verschwindend gering. sie liegt bei 1:140 Millionen. Zugleich ist wichtig zu wissen: Glücksspiel kann süchtig machen. Wer bei sich oder Angehörigen Anzeigen für eine solche Sucht entdeckt, sollte professionelle Hilfe suchen, etwa im Internet unter www.bzga.de.

