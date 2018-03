14:00 Uhr

Die Lottozahlen vom Samstag, 17. März 2018 Panorama

Die Lottozahlen am Samstag, 17. März, könnten einem Gewinner bis zu elf Millionen Euro bringen. Hier die Zahlen der Lotto-Ziehung.

Beim Lotto am Samstag waren die richtigen Lottozahlen bis zu elf Millionen Euro wert. So viel Geld lag an diesem 17. März 2018 im Jackpot, weil in den vergangenen Wochen niemand alle Lottozahlen richtig auf seinem Tippzettel hatte.

Bei der Ziehung Mitte der Woche hatte zwar ein Lottospieler sechs Richtige und kassierte damit 810.654,90 Euro; um den Jackpot wirklich komplett abzuräumen, fehlte ihm aber die richtige Superzahl 7. Damit stieg der mögliche Höchstgewinn weiter an, auf eben jene elf Millionen, die am Samstag zu gewinnen sind.

Lottozahlen vom Lotto am Samstag, 17. März 2018

Lottozahlen: 1 - 7 - 17 - 22 - 29 - 46

Superzahl: 7

Spiel 77: 1 - 0 - 3 - 5 - 9 - 3 - 3

Super 6: 7 - 6 - 5 - 1 - 5 - 9

(Alle Angaben immer ohne Gewähr)

Ob der Lotto-Jackpot an diesem Samstag geknackt wurde, steht am Montag fest. Dann werden die Gewinn-Quoten der aktuellen Ziehung bekannt gegeben.

Diese Lottozahlen wurden am häufigsten gezogen

Lotto 6 aus 49 gibt es schon seit 1955 und ist die beliebteste Lotterie in Deutschland. Ein Tipp auf sechs Zahlen kostet einen Euro plus Bearbeitungsgebühr. Außerdem können sich Spieler noch für die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 entscheiden.

Die Chance auf einen Volltreffer liegt bei 1:140 Millionen und grundsätzlich besteht für jede Zahl die gleiche Chance, gezogen zu werden. Im Laufe der vielen Jahre wurden aber einige Lottozahlen häufiger gezogen als andere.

Besonders oft fiel die 6 - nämlich 567 Mal. Es folgen in der Statistik die 32 (557) und die 49 (553). Am wenigsten Glück brachte bisher die 13, die bislang 446 Mal gezogen wurde. Die 45 wurde nur 458 Mal gezogen, die am drittseltensten gezogene Zahl 8 schaffte es 464 Mal.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) warnt davor, dass Lottospielen wie jedes Glücksspiel süchtig machen kann. Betroffene sollten Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos und anonym über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00. (AZ)

