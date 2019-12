vor 50 Min.

"Die Lüge, die wir Zukunft nennen": So wird der "Polizeiruf 110" heute aus München

Bei der Münchner Polizei geht es rund: Elisabeth Eyckhoff muss im "Polizeiruf 110" heute im Kollegenkreis ermitteln. Lohnt sich "Die Lüge, die wir Zukunft nennen"? Die Polizeiruf-Kritik.

"Die Lüge , die wir Zukunft nennen" heißt der neue "Polizeiruf 110" aus München, der heute am Sonntag (08.12.2019, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Normalerweise geht es in Fernsehkrimis um Mord. Im neuen " Polizeiruf 110 " von Grimme-Preisträger Dominik Graf ist das anders. Elisabeth Eyckhoff ( Verena Altenberger ) bekommt es in ihrem zweiten Fall mit Insiderhandel an der Börse zu tun.

In unserem Polizeiruf-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" heute am Sonntag im Schnellcheck

Das Team von Polizeioberkommissarin Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) soll ein Unternehmen überwachen, das im Verdacht steht, illegalen Insiderhandel an der Börse zu betreiben. Doch die Versuchung, aus dem Abgehörten selbst Profit zu schlagen, ist zu groß für Eyckhoffs Kollegen. Zuerst scheint der Gewinn enorm, aber bevor die Polizisten ihre Aktien gewinnbringend abstoßen können, wird der Handel ausgesetzt. Es besteht die Gefahr, dass sie ihr gesamtes Geld verloren haben, zudem schöpft die Börsenaufsichtsbehörde Verdacht.

Im Rahmen einer internen Ermittlung soll ausgerechnet Eyckhoff gegen die Kollegen ermitteln. Was mit einem moralischen Dilemma für die Oberkommissarin beginnt, spitzt sich bald zu einem gefährlichen Spiel auf Leben und Tod zu. Die Gruppe droht zu zerreißen und die Polizisten könnten weit mehr verlieren als nur ihr Geld oder ihre Freundschaft.

Kritik: Lohnt es sich, beim Polizeiruf "Die Lüge, die wir Zukunft nennen" einzuschalten?

Zwei Grimme-Preisträger sind an dem neuen "Polizeiruf 110" aus München beteiligt: der brillante Regisseur Dominik Graf und Drehbuchautor Gunter Schütter. Gemeinsam brachten sie im Jahr 2005 den hochgelobten Polizeiruf „Der scharlachrote Engel“ ins Fernsehen. Im neuen Krimi „Die Lüge, die wir Zukunft nennen“ überschlagen sich regelrecht die Ereignisse. Dafür, dass die Spannung aufrechterhalten bleibt, werden raffinierte Rückblenden eingesetzt.

Die Einheit ist nervös. Elisabeth (Verena Altenberger), Maurer (Andreas Bittl), Blöchl (Robert Sigl), Chouaki (Berivan Kaya) und Rast (Dimitri Abold) streiten sich. Bild: Hendrik Heiden, maze pictures GmbH/BR

Und was macht die Österreicherin Bessie Eyckhoff? Die soll ihre Kollegen für interne Ermittlungen ausspionieren und gerät in einen Loyalitätskonflikt. Sie scheint eine Vorzeigepolizistin zu sein, aber souverän wirkt sie nicht. Sie muss sich erst noch an die harten Seiten ihres Berufes gewöhnen. Man fragt sich, ob das für die psychisch labile Elisabeth Eyckhoff tatsächlich der richtige Job ist. Und würde man einer so kaputten Polizeitruppe seine Sicherheit im wirklichen Leben anvertrauen?

Schauspieler: Das sind die Darsteller im neuen "Polizeiruf 110" aus München

Elisabeth Eyckhoff " Bessie ": Verena Altenberger

" ": Wolfgang Maurer : Andreas Bittl

: Lukas Posse: Wolf Danny

Homann Tobias Rast jr.: Dimitri Abold

jr.: Roman Blöchl : Robert Sigl

: Meryem Chouaki: Berivan Kaya

Dallas: Ursula Gottwald

Teddy " T. Rex ": Niklas Kearney

": Callum Kollege "Calli": Sascha Maaz

Vitus Hochleitner: Christian Baumann

Nita van Elsen : Claudia Messner

: Antje Nowakowski : Silke Heise

: Dr. Gisela Bianchi : Gisela Hahn

: Reiko Fastnacht : Michael Zittel

: Arlena Fastnacht : Emma Jane

"Polizeiruf 110" heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Polizeiruf-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Polizeiruf-Facebook-Seite.

Vorschau auf den Polizeiruf 110: Die Lüge, die wir Zukunft nennen" Elisabeth Eyckhoff ermittelt in ihrem zweiten Fall: der "Polizeiruf 110: "Die Lüge, die wir Zukunft nennen", inszeniert von Dominik Graf – heute um 20:15 Uhr im Ersten! Mehr: www.polizeiruf.de Gepostet von Polizeiruf 110 am Freitag, 6. Dezember 2019

Kommissare: Elisabeth Eyckhoff ist die Polizeiruf-Ermittlerin in München

Mitte September übernahm Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) nach sieben Jahren von Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) beim Münchner Polizeiruf. "Die Lüge, die wir Zukunft nennen" ist der zweite Fall für die junge Oberkommissarin.

5 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Bild: Marco Nagel, Roxy Film GmbH/BR

Eyckhoff ist unbürokratisch, spontan und immer die Letzte auf Partys. Kollegialität ist ihr wichtiger als eine Solokarriere. Nach ein paar Bier greift sie gerne zum Mikrofon, um ihre Lieblingslieder zu singen, was sie auch erstaunlich gut kann. Und wenn sie Zeit halt, spielt sie am liebsten mit dem Pförtner Karten.

Themen folgen