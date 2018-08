13:08 Uhr

Die Perseiden sind da! Sonntag erwartet uns eine Sternschnuppen-Nacht Panorama

Mitte August sind besonders viele Sternschnuppen unterwegs. Dieses Foto mit mehreren Perseiden wurde auf der Insel Fehmarn in Schleswig-Holstein aufgenommen.

Die schönste Sternschnuppen-Nacht 2018 steht an. Von Sonntag auf Montag sind bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen - Dank der Perseiden.

Die Nacht auf Montag wird zur reinen Sternschnuppen-Nacht. Der Meteorstrom der Perseiden sorgt dafür, dass dann Hunderte Sternschnuppen am Himmel leuchten. Wie sie entstehen und wo man sie am besten sehen kann:

Perseiden 2018: Wann sind besonders viele Sternschnuppen zu sehen?

Die Perseiden gelten als der ergiebigste Meteorstrom des ganzen Jahres. In der Nacht von Sonntag, den 12. August, auf Montag erreicht der Strom seinen Höhepunkt. Aber auch in der für Arbeitnehmer günstigeren Nacht von Samstag auf Sonntag können die Sternschnuppen schon gut gesehen werden.

Wo sehe ich die Sternschnuppen am besten?

Am besten ist die Sicht außerhalb der Städte, auf einem erhöhten Platz mit Blick nach Nordosten.

Wie wird die Sicht sein?

Die Zeichen stehen günstig für Sternschnuppenbeobachter. In diesem Jahr sind die Sternschnuppen nach Einschätzung von Fachleuten gut zu sehen. Weil Neumond ist, wird kein Mondlicht die Sicht stören. Bleibt noch zu hoffen, dass keine Wolken den Himmel bedecken - was zumindest in Bayern ganz gut möglich sein dürfte.

Perseiden 2018: Wie viele Sternschnuppen werden zu sehen sein?

Fachleute rechnen mit bis zu 100 Meteoren (Sternschnuppen) pro Stunde, wie der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde, Sven Melchert, im südhessischen Heppenheim sagt. Darunter seien einige besonders helle Leuchtspuren, die für einige Sekunden zu sehen seien.

Wie entstehen die Sternschnuppen?

Der verursachende Komet der Perseiden heißt 109P/Swift-Tuttle. Er ist 1862 entdeckt worden und braucht für seine Umlaufbahn rund 133 Jahre. Auf seinem Weg hinterlässt er eine Spur von Trümmern. Diese kreuzt die Erde auf ihrer Umlaufbahn immer zwischen dem 17. Juli und 12. August, wodurch am Himmel Sternschnuppen entstehen.

Woher haben die Perseiden ihren Namen?

Ihren Namen haben diese Sternschnuppen, weil sie aus dem Sternbild Perseus zu kommen scheinen. Tatsächlich handelt es sich bei den Teilchen allerdings um Bruchstücke des Kometen 109P/Swift-Tuttle.

Einmal im Jahr kreuzt die Erde den Strom dieser winzig kleinen Kometen-Stückchen. Dann kommt es zu dem Phänomen, das wir als Sternschnuppen kennen: Die schnellen Teilchen aus dem All übertragen einen Teil ihrer Energie auf die Luftmoleküle der Erdatmosphäre, die erhitzt werden und Licht aussenden. (AZ)

Sternschnuppen - kosmische Staubkörner in der Atmosphäre 1 / 6 Zurück Vorwärts Sternschnuppen entstehen, wenn kleine Objekte in die Erdatmosphäre eindringen und dort aufgrund der Reibung mit Luftmolekülen verglühen.

Die weit sichtbaren Leuchtstreifen stammen dabei jedoch nicht von den verglühenden Staubkörnchen, sondern von den Luftmolekülen: Denn die schnellen kosmischen Geschosse übertragen einen Teil ihrer Energie auf die Luftmoleküle, die daraufhin Licht aussenden.

Ursprung der Bruchstücke (Meteoroide) sind oft Kometen, die diese Teilchen entlang ihrer Bahn um die Sonne verstreuen. Die überwiegende Zahl der kosmischen Partikel ist recht klein, von Staubkörnchen- bis etwa Tennisballgröße.

Gerät die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne in eine solche Trümmerwolke, entwickeln sich Sternschnuppen-Schauer. Den einzelnen Lichtstreif nennen Astronomen auch Meteor.

Die wohl auffallendsten Meteorströme der Gegenwart sind die Perseiden Mitte August und die Leoniden im November.

Ist ein Teilchen so groß, dass es nicht komplett verglüht, sondern auf die Erde fällt, heißt es Meteorit. (dpa)

