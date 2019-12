vor 18 Min.

Die Prinzessin des Pop: Taylor Swift wird 30

Als 16-Jährige sang Taylor Swift süße Songs für Teenies. Mittlerweile ist sie ein Weltstar, kämpft für Frauenrechte und spricht sich für die LGBTQ-Community aus.

Von Leonie Küthmann

Cause when you’re fifteen, / Somebody tells you they love you / You’re gonna believe them.

Ja, mit 15 glaubt man jemanden, der sagt „Ich liebe dich“. Der erste Herzschmerz, ein viel besungenes Thema. Eines, das die Zeit überdauert und doch erst im Jahr 2006 zu seiner wahren Größe finden sollte – in Form einer jungen Sängerin, deren Name mittlerweile weltbekannt ist: Taylor Swift. Am Freitag wird die Amerikanerin 30 Jahre alt.

Taylor Swift veröffentlichte ihre erste Single "Tim McGraw" mit 16 Jahren

Bei der Veröffentlichung ihrer ersten Single „Tim McGraw“ war Swift erst 16 und tappte zufällig in eine Marktlücke: Country-Musik für – überwiegend weibliche – Teenager. In den ersten Alben „Taylor Swift“ und „Fearless“ geht es wie in den obigen Zeilen aus dem Lied „Fifteen“ meistens um Liebe, die man als Teenager erlebt: mit kurzen Höhen und gefühlt ewigen Tiefen. Niemand verkörperte das wie Taylor Swift. Dazu blonde Locken, Gitarre, eigene Texte. Amerika liebte sie. Alle anderen auch.

Zu Swifts Erfolgen zählen zehn Grammys, 23 Billboard Music Awards und sechs Eintragungen ins Guinness Buch. Teenager-Gefühle brechen Rekorde. Swift wusste, worüber sie singt. Kaum eine Beziehung, die sie nicht musikalisch verarbeitete. Bekannte Ex-Freunde: Calvin Harris, Jake Gyllenhaal und ihre erste Liebe Joe Jonas, der die Beziehung angeblich in einem 27-sekündigen Telefonat beendete. Bester Stoff für ein Lied. (Es heißt „Forever and Always“.)

Nun, so scheint es, gilt Swifts Liebe vor allem ihren Katzen – Meredith, Olivia und Benjamin gehören zu den beliebtesten Motiven auf ihrem Instagram-Kanal, dem 123 Millionen Menschen folgen. Eine „crazy Cat Lady“ – eine alleinstehende Frau, die mit ihren Katzen lebt – ist Swift trotzdem nicht (es soll einen neuen Liebhaber geben).

Bei den American Music Awards wurde Taylor Swift als "Künstlerin des Jahrzehnts" ausgezeichnet

Und selbst wenn: „Ich bin cool so wie ich bin“, sagte sie kürzlich der British Vogue. Das habe sie in ihren Zwanzigern gelernt. Mittlerweile ist aus dem Countrygirl eine Popsängerin und die „Künstlerin des Jahrzehnts“ geworden. Der Titel wurde Swift bei den American Music Awards verliehen. Dort brach die Sängerin einen neuen Rekord: Sie hat die meisten Awards der Geschichte gewonnen.

13 Bilder Von der Country-Sängerin zum Popstar: Taylor Swift wird 30 Bild: Andrew Gombert, epa, dpa

Wegen ihres Auftritts bei den AMAs gab es vorab einen Streit mit ihrem ehemaligen Musiklabel – den Swift gewann. Ebenso wie einen Prozess gegen einen Radiomoderator wegen sexueller Belästigung im Jahr 2017. Die Teenie-Jahre der süßen „TayTay“ sind vorbei. Swift äußert sich seit kurzem auch politisch, was sie lange vermieden hatte: Sie spricht sich für Frauenrechte aus und unterstützt die US-Demokraten. Ihre erste Single "You Need to Calm Down" aus dem sechsten und aktuellen Album „Lover“ richtet sich an die LGBTQ-Community. Im Leben gibt es eben Wichtigeres als Dates mit Football-Spielern – die Erkenntnis hatte der Weltstar immerhin schon, als sie noch Teenie-Songs wie „Fifteen“ schrieb:

In your life you’ll do things / Greater than dating the boy / on the football team / But I didn’t know it at fifteen.

